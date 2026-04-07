In A Rat's Quest volgen we Mat, een rat die gevangen zit in een streng geregeerde commune. Zijn grote droom is om te ontsnappen en zich te voegen bij zijn vriendin Nat, een huismuis die in de woning boven de commune verblijft. Om daar te komen, besluit hij zich op te geven als scavenger, in de hoop zo officieel toestemming te krijgen van de leider om de wereld boven de vloerplanken te betreden. Maar uiteraard loopt niets volgens plan en moet Mat alles op alles zetten om zichzelf en Nat uit de nesten te werken. Hoewel het verhaal zich in de eerste plaats op kinderen richt, schuwt de game een duister randje niet; het avontuur kan op sommige momenten verrassend emotioneel uit de hoek komen.

Platforming op zijn best Als platformer leunt de game zwaar op springwerk en puzzels. De puzzels zijn leuk en toegankelijk en ook het springen werkt meestal naar behoren, behalve op momenten die uiterste precisie vereisen; daar laat de besturing weleens een steekje vallen. Hoewel de locaties beperkt blijven tot het huis en de kelder, zorgt de game voor genoeg variatie door gebieden te transformeren. Een pad dat eerst open was, kan later versperd zijn door een alledaags object zoals een schooltas, wat je dwingt om naar een alternatieve route te zoeken. Daarnaast houdt de afwisseling tussen 3D-, 2D- en top-down-perspectieven de boel ook fris. De focus van de combat ligt vooral op stealth, aangezien Mat geen vechtersbaas is. Het is jammer dat de mogelijkheid om vijanden echt te bevechten pas aan het einde wordt geïntroduceerd, net wanneer de game na vier uur stopt. Het voelt daardoor als een proloog voor Season 2, al is het wel een proloog die naar meer smaakt.

Checkpoints en collectibles Omdat je in een platformer regelmatig je dood tegemoet springt, is een goed systeem van checkpoints essentieel. Gelukkig is A Rat's Quest hier erg gul in; je hoeft zelden een groot stuk opnieuw te spelen. Toch is de plaatsing van deze checkpoints niet altijd ideaal, wat soms voor onhandige situaties zorgt. Voor de verzamelaars onder ons zijn er vlinders verstopt. Hoewel het er niet veel zijn, zijn ze op de eerste na behoorlijk lastig te vinden. Let wel op: wie de game voor de volle 100% wil uitspelen, moet direct goed zoeken. Na de aftiteling is het namelijk niet mogelijk om losse levels te herspelen.