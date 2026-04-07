Laat me beginnen met wat in Crimson Desert echt telt en dat is diens wereld. Deze game heeft een open wereld gebouwd die voelt alsof NPC's er daadwerkelijk in wonen. Steden ademen leven en NPC's doen hun eigen domme dingetjes gedurende de dag. De locaties lijken geen sandbox speeltuintjes voor gameplay-mechanismen, maar échte plekken met een eigen historie. Ik ben iemand die open wereld games doorgaans zat wordt na tien uur omwille van mechanisme repetitie, maar hier bleef ik na weken spelen en nog steeds nieuwe dingen ontdekken. Een van mijn favoriete dingen is het vinden van verborgen kisten op plekken waarvan je je afvraagt hoe je ze ooit had moeten vinden zonder toevallig tegen die ene muur aan te leunen. Het is precies dat soort spelontwerp dat mensen honderd uur in een game trekt, zonder dat ze zich schuldig voelen over het negeren van het hoofdverhaal. Wat in dit geval, eerlijk gezegd, een zegen is.

Er is een poging tot een verhaal

Want dat verhaal, goeie god, dat verhaal is echt triestig. Aan de ene kant heb je een fantasievol mysterieverhaal, waarbij je zonder instructies de wereld moet gaan redden, met aan de andere kant een down to earth-verhaal over het heropbouwen van de Greymanes clan. Dan krijg je ook te maken met vreemde personages die in raadsels spreken en voor je ogen verdwijnen. Poof! En Kliff staat erbij te kijken wanneer weer eens dergelijk figuur letterlijk in het niets oplost en zijn reactie blijft volledig uit. Dit is een personage dat Bella Swan uit de Twilight-saga oscarwaardig maakt. Je bent als speler helemaal niet begaan met Kliff.

Quests versterken dit probleem eerder dan dat ze het oplossen. Je vindt een sleutel, onderzoekt die sleutel in je inventory en hij wordt een plots andere sleutel. Je quest log zegt dat je naar het kasteel moet maar waarom? Geen idee. Het spel vergeet je te vertellen waarom je de dingen moet doen. Je doet het gewoon omdat de interface je er naartoe stuurt. Het vreemde is dat Crimson Desert wél de moeite neemt om waardige tussenfilmpjes te maken, met een voice cast die de tekst eigenlijk meer waardigheid geeft dan het verdient. De acteurs doen hun best, maar ze lijken te werken met een script dat geschreven is voordat iemand besloot om ook een verhaal toe te voegen.