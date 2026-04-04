Toen de game uitkwam op de PlayStation 5, schreef mijn gewaardeerde collega Mario een prima recensie van deze game. Na het doorlezen van zijn recensie ben ik het op veel punten met hem eens. Toch zal ik mij ook richten op de game zelf voor mensen die de game nog niet hebben gespeeld en, ondanks dat dit de recensie is voor de PC, hem nog graag op de console willen spelen.
Het verhaal van Sam Porter Bridges gaat door
Om werkelijk te begrijpen waar deze game over gaat, zul je eerst door het verhaal van de eerste Death Stranding heen moeten lopen. In het menu van het tweede deel zie je wel dat je een samenvatting kunt bekijken en hoewel hij volstaat, is het toch handig om het eerste deel eerst te spelen. Met andere woorden: zorg ervoor dat je op de hoogte bent van het verhaal, zodat je in ieder geval een beetje begrijpt waar het over gaat.
Death Stranding 2: On the Beach begint elf maanden na het eerste deel. Hoofdpersoon Sam Porter Bridges heeft een kind voor wie hij moet zorgen. Op een dag komt Fragile even buurten en vraagt aan Sam of zij even op de kleine kan letten, zodat Sam kan doen waar hij goed in is: Mexico aansluiten op het Chiral Network. Fragile en Sam kennen elkaar doordat ze door de gebeurtenissen van Death Stranding een hechte band hebben gekregen. Nu wil deze opmerkelijke vrouw samen met Sam een Chiral Network bouwen. Een netwerk dat steden met elkaar verbindt, waardoor ze er niet meer alleen voor staan.
Dit is eigenlijk ook de introductie van de game. Je maakt kennis met de gameplay en zodra Sam klaar is in Mexico, begint het verhaal pas echt. Dit wordt veroorzaakt door enkele gebeurtenissen in het persoonlijke leven van hem, waardoor hij genoodzaakt is naar Australië te reizen waar het verhaal zich voortzet.
Het verhaal is, net als het eerste deel, volstrekt absurd en dat is fijn, want er is voor mij geen moment dat ik ook maar durf te verwachten wat komen gaat. Niets in deze game is te voorspellen en dat is niet voor iedereen. Veel mensen zullen het alleen maar langdradig vinden, maar ik denk ook dat dit heel veel gamers niets kan schelen en dat ze zich helemaal kunnen verliezen in het verhaal.
De acteurs lijken allemaal op degenen die ze ingesproken hebben, wat ervoor zorgt dat je snel herkent welke acteur er is bedoeld. Hoewel Sam Porter Bridges overkomt als een ‘silent type’ die af en toe alleen maar een beetje zit te grommen, spelen de andere acteurs echt de sterren van de hemel. Alle personages zijn zo extreem kleurrijk dat het aanvoelt alsof je een regenboog zit te bewonderen. Iedereen is precies wat Hideo Kojima wil dat ze zijn. Je kunt deze man inmiddels een meester in zijn vak noemen en dit is zijn magnum opus.
