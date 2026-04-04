Het werk dat je met Sam Porter Bridges uitvoert, is een soort pakketdienst. Je draagt allerlei pakketjes om vervolgens een nieuwe bestelling aan te nemen en nog verder te lopen. Sam moet in deze game enorm lange stukken afleggen en het kan niet anders dan dat hij een gigantisch uithoudingsvermogen heeft. Hij blijft maar hardlopen: door weer en wind, met een enorme lading materiaal op zijn rug, terwijl er overal gevaar loert.

Het grootste gevaar is veranderd. Waar de Beached Things, ook wel BT’s genoemd, enorm gevaarlijk waren en nauwelijks te verslaan in het eerste deel, is het nu mogelijk om ze te vernietigen. Deze zielen van overleden mensen zullen je altijd proberen te vinden. Als ze je te pakken krijgen, verandert de spelwereld in een grote plas van pek en moet je een groot wezen verslaan. Gelukkig heb je daar in dit deel goede wapens voor. Van shotguns en assault rifles, tot granaten die via jouw bloed worden gemaakt. BT’s kunnen hier heel slecht tegen. Het is best jammer dat de zielen niet meer zo eng zijn als in het eerste deel, maar het maakt de game stukken vlotter nu je ze kunt vernietigen.

Dan zijn er nog de menselijke vijanden. Deze zijn stukken eenvoudiger te verslaan. Doordat je nu vuurwapens hebt met verdovingskogels, is het eenvoudiger om de tegenstander snel en efficiënt uit te schakelen. Persoonlijk vond ik de combat enorm goed werken. De animaties zien er goed uit en het schieten is uitdagend.

Na verloop van tijd krijg je vervoersmiddelen, waardoor de benen van Sam worden gespaard. Er zijn twee voertuigen en beide zijn elektrisch. Wanneer je langs een oplader komt, wordt je batterij ook meteen opgeladen. Het ene voertuig is een soort motor die gemaakt is om snel te rijden, maar ook steile hellingen aan te kunnen. Er is ook een soort truck die je vol kunt stoppen met items, maar die is minder snel en kan ook niet tegen te steile hellingen oprijden. Als je denkt dat het nu eenvoudiger wordt, heb je het mis, want de afstanden worden vanaf dat moment ook groter en het terrein wordt moeilijker te passeren.