Nu hij er is moet ik met terugwerkende kracht toegeven dat het mij verbaast dat er nooit eerder een Warlock in de game heeft gezeten, want deze class hoort absoluut bij deze game. Het verhaal achter de Warlock is vrij grimmig en hij hoort er gewoon helemaal bij.

De Warlock, de class die demonen aan zich kan binden

In een wereld als dat van Diablo is het van belang dat je offers maakt. Om het kwaad te bestrijden, zul je het kwaad moeten omarmen. Dit is precies wat de Warlock doet. Het kost jaren aan het vergaren van kennis over een magie die in de beschaafde wereld verboden is. De Church of Light verbiedt het en daarom is de Warlock vaak een kluizenaar en leeft ver weg van de bewoonde wereld.

Een eenzaam bestaan is het gevolg, maar geeft hem wel de vrijheid om ervoor te zorgen dat hij de taal van de demonen spreekt en vervolgens deze monsters aan zich kan binden. Hierdoor zijn soulstones, die Sorcerers gebruiken om demonen op te roepen, niet nodig en werken de demonen helemaal vrijwillig mee. Dit maakt de Warlock tot een gevreesde macht. Een macht die te groot is voor de Church of Light om te vernietigen, want ze zijn nuttig, maar sterk genoeg om ze te vrezen. Zodra je kiest om als deze class te spelen, snap je snel waarom. De Warlock kan zich specialiseren in drie skill trees. Met Demonic Binding kan hij demonen aan zich binden en ze oproepen wanneer hem dit uitkomt. De drie demonen die hij op kan roepen zijn de Goatmen, Tainted en Defiler. Alle drie hebben ze eigen krachten en na wat upgrades worden ze ongelooflijk sterk. Ik heb op momenten lekker toe zitten kijken hoe mijn demon een berg vernietiging zaait waar zelfs Mephisto's billen van in de brand zouden vliegen. Ook gaat de Warlock op een speciale manier om met wapens. Eldritch weapons zweven voor de demonen trainer uit en dit komt doordat hij ze magisch maakt. Hij kan wapens wegschieten met grote precisie, wat ook de nodige nachtmerries bij de vijand zal bezorgen. De laatste skill tree is Chaos. Dit is eigenlijk de meest pure magie die deze class heeft. Hij kan vuur alle kanten op laten schieten, maar ook bliksem naar iemand toesturen. Alles bij elkaar is de Warlock vrij sterk, maar je moet wel door het begin heen bijten. Ik begon bijvoorbeeld met de Ring of Fire. Dit is een magische spreuk die allemaal vlammen om je heen schiet. Als het druk wordt, gebruik je de Ring of Fire en alleen de sterke vijanden veranderen niet in een hoopje as. Pas later ging ik over naar het hebben van een Goatmen, die je tot level 20 kunt upgraden en pas bij de laatste levels enorm sterk is. Zodra je hem zover hebt, wordt de game wel eenvoudiger.

Handige updates

De Warlock is niet het enige stukje extra content wat je krijgt bij Reign of the Warlock. Ook zijn er wat oplossingen voor bekende problemen in de game, waarvan ik vind dat die in de basisgame moeten zitten. Zo is er een loot filter. Deze is erg lastig in het gebruik, maar ook erg handig. Met deze feature kun je instellen wat je wel wil zien als loot en wat niet. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen dat wapens en armor die niet geschikt zijn voor jouw class, ook niet worden getoond. Diablo II heeft een enorme hoeveelheid spullen die je op kunt rapen en dit zorgt nog weleens voor de nodige onoverzichtelijkheid. Met een loot filter wordt dit alles stukken minder en is het opeens weer leuk om te kijken naar goede loot. Ook de stash, waar je overbodige loot in kunt opslaan, is verbeterd. Er zijn nu vijf tabs. De eerste is de persoonlijke stash en daar is niets veranderd. Echter zijn de overige tabs wel heel interessant. In het tabblad Shared kun je loot delen met anderen en met Gems, Materials en Runes kun het plaatsen van deze materialen automatiseren. Alles wordt dan vanzelf in de stash geplaatst. Het scheelt je toch weer tijd en moeite. Voor de liefhebbers van de endgame zijn er ook wat nieuwe features. Zo zijn er nieuwe terrorzones. Deze zie je ook terug in Diablo IV. Ieder uur bezetten de legers van de Burning Hells een specifiek deel van de map en dan is het aan jou om je daartegen te verweren, wat je flink wat beloningen oplevert.

Wanneer de speler in Reign of the Warlock een act boss in een Terror Zone verslaat, is de kans aanwezig dat deze eindbaas een beeldje dropt. Dit beeldje lijkt op één van de vijf Ancients. Wanneer je alle vijf de Ancients hebt verzameld, kun je met de Horadric Cube een eindbaas gevecht oproepen tegen de Ancients. Een extra moeilijk gevecht voor mensen die daarvan houden. Dit klinkt allemaal heel mooi en dat is het ook. Er zijn goede verbeteringen en de nieuwe class is een plezier om mee te spelen. Er zit echter wel een kleine kanttekening aan de DLC en dat is de prijs. Voor € 24,99 krijg je de Warlock en wat verbeteringen die eigenlijk in de basis game hadden moeten zitten, want zulke enorme verbeteringen zijn het ook weer niet. De vraag of dit bedrag te hoog is, laat ik aan de lezer over, maar persoonlijk vind ik het dit geld niet waard.

Conclusie: