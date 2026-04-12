Dit nieuwe seizoen voelt in eerste instantie een beetje leeg aan. Sinds de laatste seizoenen is het verhaal volledig losgelaten. Deze keer wordt er totaal geen moeite meer gedaan om een verhaal te vertellen. Je komt nog wel in een winkel waar je beloningen kunt ophalen, maar waarom is niet echt meer aan de orde. Persoonlijk heb ik daar totaal geen problemen mee. Diablo IV gaat om het grinden om zo snel mogelijk in de endgame te komen en van daaruit je character zo sterk mogelijk te maken. Het volgen van een slap verhaal zit meer in de weg en zorgt alleen maar voor vertraging. Blizzard laat zien dat die boodschap wordt begrepen. Geen verhaal meer, alléén een korte uitleg wat nieuw is dit seizoen. Er zijn twee belangrijke onderdelen die dit seizoen zijn veranderd. Als eerste is er het nieuwe killstreak-systeem en de tweede is dat je kunt spelen als The Butcher. Ook is er weer een belangrijke rol weggelegd voor Helltide. Ieder uur is er een ander gebied dat wordt aangewezen, dit is waar de Helltide plaatsvindt. Dan worden demonen losgelaten in dat gebied, dat rood wordt gemarkeerd op de map, hetgeen betekent dat je daar extra kunt scoren. Over het algemeen genomen is Helltide niet veel veranderd ten opzichte van de seizoenen hiervoor, maar sinds seizoen 11 is dit dé plek waar bijna alles gebeurt. Na een uur verdwijnen de demonen en start de Helltide opnieuw in een ander gebied.

De slachting

Als je handig bent en je weet hoe Diablo IV werkt, kun je binnen zeer korte tijd naar de endgame racen. Dit heeft te maken met het vernieuwde killstreak-systeem, wat denk ik ook de belangrijkste verandering is van dit moment, omdat het de game enorm verandert. Wanneer je in korte tijd een bepaalde hoeveelheid vijanden doodt, vermenigvuldigt de hoeveelheid XP die je vergaart. Wanneer je meer dan vijftien vijanden doodt, krijg je tweemaal zoveel XP voor iedere vijand die je afslacht. Dit gaat steeds verder. Wanneer je meer dan duizend vijanden om het leven hebt gebracht, is elk stoffelijk overschot meer dan twintig keer zo veel waard. Ga je dan nog door, dan ga je heel rap naar level 60. Dit is de theorie. De praktijk is, zoals gebruikelijk, wat weerbarstiger. Helltide is de plek waar je veel vijanden in korte tijd tegen kunt komen en ze respawnen ook heel snel. Speel je echter op de Normal- of Hard-difficulty, dan krijg je nooit voldoende om zulke enorme hoeveelheden in korte tijd af te slachten. Je zult in een hogere moeilijkheidsgraad moeten spelen om maximaal profijt te hebben van de killstreak-bonus.

De die-hard-fans van Diablo IV die alle details weten van de game en die dan ook enorm goed snappen hoe je alles in je voordeel kunt gebruiken, zullen vanaf het eerste level op een hoge moeilijkheidsgraad kunnen spelen. Voor mensen die af en toe lekker Diablo IV spelen, is het beter te beginnen bij het begin en rustig de moeilijkheidsgraad op te bouwen. Dan maar een mindere killstreak-bonus.

De slager

Ieder uur, als Helltide stopt, is er een heel korte periode waarin er geen nieuwe Helltide start. Dit is een uitgelezen moment om iets anders te doen. Deze keer doe je dit door in de schoenen te kruipen van The Butcher. In tegenstelling tot de slager die wij in het dagelijks leven kennen, is deze butcher uit op het slachten van alles wat rondloopt. Van de stoffelijke overschotten die de Butcher vergaart, krijg je Fresh Meat. Dit kun je verzamelen en kan op zijn beurt weer worden gebruikt om items te betalen. Er zijn meer manieren om als de Butcher te spelen. Wanneer je in Helltide loot ophaalt, zit er af en toe een key bij die je kunt activeren. Door deze sleutel te activeren open je ergens een portal naar een dungeon en in die dungeon kun jij als de Butcher een slachtpartij aanrichten. Het is dan de bedoeling dat je in een bepaalde tijd een minimale hoeveelheid slachtoffers maakt en Fresh Meat verzamelt. Het is ook mogelijk om tijdens Helltide de Butcher te spelen. Dit doe je bij de Shrine of Slaughter. Je moet daarvoor een Meaty Offering op een altaar leggen en vervolgens kun je als Butcher lekker losgaan op de golven vijanden die op je af komen. Om zo’n offer te krijgen, moet je kisten openen die verspreid over het door Helltide vergiftigde land liggen. De droprate van een Meaty Offering is echter heel erg laag en het komt op de lagere moeilijkheidsgraden niet zo heel veel voor dat je er eentje bemachtigt.

Ik moet zeggen dat ik het een leuke bijkomstigheid vind dat je de Butcher kunt zijn. Het is een bekende vijand in het Diablo-universum. Het is niet heel geweldig om te spelen, maar zorgt voor de nodige afwisseling en dat is meer dan welkom. Ook omdat je personage lekker door blijft levelen als je als de Butcher speelt. Ondanks dat er niet echt een verhaal meer is en het toch echt een grindfest geworden is, heb ik veel meer plezier gehad in dit seizoen dan de laatste vier seizoenen. Dit komt vooral doordat het nu wel duidelijk is wat er van je wordt verwacht. Ga naar Helltide en leef je uit. Af en toe moet je wat dungeons doen en uiteindelijk is er de endgame waar andere uitdagingen zijn, maar daar is ook heel weinig veranderd ten opzichte van de eerdere seizoenen.

Conclusie: