Suou Yuuto is eveneens bekend met de legendes van de bloedzuigers, maar dat is niet iets waar hij actief mee bezig is als hij afreist naar Aqua Eden. Dit door mensen gemaakte eiland aan de kust van Japan is een toeristenparadijs en hij hoopt de komende week te kunnen genieten van zon, zee en lekker eten, terwijl de vriend waarmee hij samen reist aan een andere basisbehoefte hoopt te voldoen in de enige plek in Japan waar vrouwen van lichte zeden gelegaliseerd zijn.
Een nieuw begin
Hun beide behoeftes blijven onvervuld wanneer ze al snel na het arriveren aanschouwen hoe een jonge vrouw wordt ontvoerd. Als iemand die altijd gedreven is om het goede te doen, zet Yuuto zonder een moment van twijfel de achtervolging in, tot hij erin slaagt het warenhuis te vinden waar de kidnappers haar vasthouden. Maar in plaats van dat hij de held uit kan hangen, wordt ook hij gevangen en uiteindelijk als gijzelaar gebruikt.
Het gaat al snel van kwaad tot erger. Wanneer hij in een poging te ontsnappen in de hand van zijn gijzelnemer bijt, warmt zijn lichaam in rap tempo op. Onbedoeld heeft hij met deze actie het bloed van een vampier tot zich genomen, met als gevolg dat hij nu zelf bekeerd is.
Aqua Eden mag dan wel een unieke plek in Japan zijn, maar dat is niet (enkel) vanwege de bordelen en casino’s. Dit is een grootschalig experiment voor een maatschappij waarin mensen en vampiers naast elkaar kunnen wonen, in plaats van dat ze op elkaar jagen voor voedsel en zelfbehoud. Als een kersverse vampier zal Yuuto hierin zijn plekje moeten gaan vinden.
De eerste stap
De jonge vrouw die hij poogde te redden, bleek ontvoerd te zijn als onderdeel van een undercover-operatie. Zijn hulp was dus niet enkel niet nodig, maar ook niet gewenst. Toch voelt ze zich schuldig over dat ze zijn volledige leven op zijn kop heeft gezet, hetgeen de reden is dat ze besluit hem te helpen om dat weer op de rails te krijgen. Het gevolg is dat Yuuto onderdeel wordt van hetzelfde handhavingsteam als haar, in dezelfde klas op haar school komt en zelfs intrek neemt in hetzelfde studentenhuis. Een die gevuld is met vrouwen!
De common route neemt ons mee met onze held, terwijl die leert hoe vampiers daadwerkelijk functioneren, wat de schaduwzijde is van Aqua Eden’s zonovergoten paradijs en natuurlijk terwijl hij meer leert over de dames waar hij een verblijf mee deelt. Het is exact wat je verwacht van een visual novel als deze, maar dat is niet een slecht iets.
