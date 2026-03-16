Aangenaam kennis te maken

Met de common route achter de rug, is het tijd voor de character routes. DRACU-RIOT heeft er hier vijf van, maar één is een verrassing en zal ik dus niet verklappen. Het is ook een veel kortere route dan de andere vier en vooral meer bedoeld als een leuke bonus, dus laten we vooral die vier in de spotlights zetten, beginnend met Yarai Miu.

Miu is de vrouw die als eerste dominosteen heeft gediend in al deze gebeurtenissen. Ze is een ietwat serieuze, roodharige vampier met een obsessie om volwassen over te komen, maar brengt zichzelf daarmee regelmatig in verlegenheid. Het gevolg zijn de typische momenten die je verwacht van het tsundere archetype, maar zonder dat er zo dik op te leggen dat het vervelend wordt. Haar route legt sterk de nadruk op de criminele activiteiten in Aqua Eden en hoe mensen nog steeds bang zijn voor vampiers. Daarmee is het niet enkel een zeer interessante route, maar eigenlijk ook het ideale startpunt.

Dit betekent niet dat het mijn favoriet is. Dit is ongetwijfeld Inamura Rio. Zij is de huismus van deze groep, met een altijd positieve en ietwat kinderlijk onschuldige blik op de wereld. Dit wordt versterkt door het feit dat ze totaal geen weet heeft van de bloemetjes en de bijtjes, waarmee ze een makkelijk mikpunt is voor haar wat meer schunnig ingestelde vriendinnen. En zelfs wanneer het kwartje wel valt, behoudt ze deze onschuld, zelfs wanneer hun leventje op roze wolken in een donderstorm terechtkomt.

De grootste schuldige van Rio plagen, is Elina Olegovna Oven. Zoals haar naam impliceert, is zij een vampier van Russische afkomst. Bij haar draait alles om seks, zoals je wel vaker ziet bij tieners wiens hormonen door hun lijf gieren. Het gevolg is dat ze regelmatig iedereen om zich heen in verlegenheid brengt, al is dat ook een stukje zelfbescherming, zoals je ontdekt wanneer je haar verleden blootlegt in haar character route.

De hekkensluiter is Mera Azusa, leider van het studentenhuis, collega bij de Public Order Unit en het enige mens in deze groep. Je zou denken dat ze daardoor een buitenbeentje zou zijn, maar deels is haar inclusie juist om te benadrukken hoe weinig vampiers en mensen eigenlijk van elkaar verschillen. Toch zijn die verschillen juist de focus van haar route, al komen die vanuit onverwachte hoek.