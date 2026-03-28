Nu is de game dan op 19 maart 2026 verschenen. Op dezelfde dag als Crimson Desert, waarbij Crimson Desert het ogenschijnlijk qua verkoopaantallen flink beter doet. Beide zijn echter twee totaal verschillende games en ik zal ze ook niet met elkaar vergelijken in deze review.

Het verhaal is, zoals het een actie-RPG met top-downview betaamd, niet echt diens sterkste punt. De draken zijn na duizenden jaren weer opgestaan en houden de wereld in hun greep. De draken hebben volgers, die nogal agressief andere mensen proberen ervan te overtuigen ook de draken te gaan volgen. Dat brengt een soort van oorlog met zich mee en daar kom jij bij kijken. Jij, als drakenjager, moet op draken gaan jagen en ze allemaal een kopje kleiner gaan maken. Dat kun je doen met een viertal klassen: Barbarian, Witch, Knight en Archer. Elke klasse heeft zijn eigen specialiteiten, skills en wapens. Het verhaal is verder nogal dun, maar zoals zo vaak gaat het in dit soort games om het maken van je build en de gameplay.

De gameplay is vrij rechttoe-rechtaan. Je hebt een soort top-down view en in je hud heb je een kader met moves. Deze moves zijn vrij simpel uit te voeren met letterlijk een druk op de knop. Een aantal van deze knoppen zijn configureerbaar, zodat er steeds nieuwe of andere moves aan toe kunt wijzen en sommige knoppen staan vast. Zoals bijvoorbeeld de heal-knop en de knop voor een dash. Je begint standaard met een aanval van je class weapon. Deze is dan vooraf toegewezen aan een knop. Naar al gelang je verder speelt, droppen je tegenstanders wapens, gear en andere loot. Deze kun je vervolgens oppakken en gebruiken of verkopen als je het niet nodig hebt.

Wat Dragonkin anders doet dan bijvoorbeeld een Diablo is dat je, naast het bouwen van je build, een stad bouwt. Deze bouw je door middel van acties die je uitvoert en door het opbouwen van de stad krijg je toegang tot nieuwe en betere gear en wapens. Er is heel veel te upgraden in de stad.

Over upgraden gesproken; normaal gesproken heb je een skilltree bij dit soort games en vaak zijn deze enorm groot vanwege de vele passieve skills. De ontwikkelaar van Dragonkin heeft besloten dat dit anders moest en komt op de proppen met de Ancestral Grid. Hiervoor verzamel je geen skill points maar verzamel je een soort chips die je in een grid kunt plaatsen voor synergie met andere chips. Je kunt zo een hele flexibele build maken. Er is echter één vrij grote maar aan: het wordt totaal niet goed uitgelegd hoe dit werkt en dat maakt het eerder frustrerend dan dat het leuk is. Ik heb vaak genoeg gehad dat een skill gewoon niet geüpgraded wordt, terwijl ik naar mijn idee wel aan de upgrade-eisen voldoe. Het is ook compleet onduidelijk wanneer deze eisen gelden. Er zit in de game wel een handboek, maar die legt nog steeds niet uit hoe dit, wat mij betreft onnodig ingewikkelde, systeem werkt.

Daarnaast heb je ook de beschikking over een kleine draak die met je meevecht en die je ook nog eens kunt upgraden via datzelfde grid en waar je nog andere synergiebonussen mee kunt halen. En zo is er nog veel meer mogelijk, maar dat wordt allemaal niet uitgelegd en om eerlijk te zijn was ik er na een paar uur al klaar mee. Ik plempte gewoon maar goed lijkende chips in die grid en gaf er verder niets meer om. Dit had ook te maken met het feit dat er nog twee tabbladen zijn met onder andere talenten die je kunt unlocken en upgrades van weer andere upgrades. Al met al is het gewoon veel en veel te veel dingen waarmee je rekening moet houden. Als dit de uitkomst is geweest van de Early Access, hebben ze wat mij betreft naar de verkeerde community geluisterd.

De game heeft wel een scheepslading aan (endgame) content en biedt de mogelijk om compleet doorgespeeld te worden in zowel online co-op, couch co-op als solo.