Het concept van Fever is simpel en slaagt in zijn opzet. Je bouwt tijdens een match een fever-meter op en zodra die vol zit, kan je de speciale move van je racket activeren. Er zijn in totaal dertig verschillende rackets, elk met hun eigen effect dat varieert van offensieve area-of-effect meuk tot meer defensieve effecten, zoals een shaduwkloon van je eigen personage die meehelpt ballen onderscheppen. Wat dit systeem zo leuk maakt, is de chaos en wisselwerking tussen spelers: als een tegenstander zijn fever move activeert, maar jij de bal onderschept voor hij de grond raakt, keer je het effect tegen hem. Dat geeft wedstrijden een partygame-achtige spanning die de vorige Mario Tennis-titels net wat ontbrak.

De chaos die hieruit voortkomt is aanstekelijk. Vier spelers op het veld met vier verschillende rackets en vier fever-meters die om de beurt afgaan. Dat is een recept voor gelach en kreten van verontwaardiging. Het is net datgene waardoor Mario Tennis zich onderscheidt van een gewone tennissimulator en écht een partygame wordt. In die zin slaagt Fever volkomen in zijn opzet.