Waar Milestone normaal gesproken gelicenseerde content levert, zoals MotoGP en Monster Energy Supercross, laten de ontwikkelaars dit in de RIDE-serie helemaal los en gaan ze hun eigen weg om een zo volledig mogelijke ervaring te bieden. Dit betekent echter niet dat het allemaal niet echt is. De motoren zijn van officiële merken en er bestaan ook veel tracks, hoewel niet allemaal. Wat ze met RIDE 6 echt willen bereiken, is een soort ode aan de motorsport, waarin je met veel soorten motoren op een zeer diverse hoeveelheid tracks kunt rijden.

Complexe besturing

Motorracen is heel anders dan autoracen. Dit is niet alleen het geval in het werkelijke leven, maar ook in gaming. De reden heeft alles te maken met timing. Als je in een auto met stuur een bocht in gaat, reageert de auto precies zoals je wil. Met de motor moet je eerst zorgen dat je in de richting van de bocht leunt, wat tijd kost. Dit klinkt eenvoudig, maar hier moet je in het begin enorm aan wennen. Ik heb voor GameQuarter zeer regelmatig MotoGP gereviewd, waar ieder jaar een nieuw deel van uitkomt. Ik kan zeggen dat ik door de jaren heen steeds handiger ben geworden in het besturen van mijn tweewieler met een veel te zware motor erin. Dit heeft nogal wat voeten in de aarde gehad en heeft mij best wel wat tijd gekost om meester te zijn. In MotoGP 25 werden hiervoor twee manieren van besturen aangekondigd, die in RIDE zijn overgenomen. Met arcade controls word je flink geholpen om ongeschonden uit de race te komen. Dit betekent niet dat je de gasknop indrukt en de rest vanzelf gaat, maar de kans dat je bij iedere bocht omvalt is wat kleiner. Met de pro controls worden deze assists uitgeschakeld en krijg je alleen de standaardhulp die je op normale motoren ook gaat vinden. ABS bijvoorbeeld, is een systeem dat ervoor zorgt dat je niet al te hard remt of gas geeft, zodat je banden niet gaan slippen. Alleen maar handig om aan te hebben staan. Dit is ook wel nodig. Als je met een auto een keer te hard remt, vlieg je op zijn hoogst uit de bocht, maar daar blijft het bij. Een motor is opeens onder je kont verdwenen en vliegt een heel andere kant op, terwijl jij over het asfalt heen schuurt. Je hoeft je dan ook niet te schamen om hulp bij de besturing in te schakelen. Hoe minder assists je gebruikt, hoe hoger de bonussen die je krijgt tijdens het racen. Ik gebruik de pro controls en krijg daarvoor 46% extra beloning. Dat is een behoorlijke hoeveelheid extra geld die je kunt besteden aan nieuwe motoren. Er zijn meer dan 250 motoren, dus het is fijn om meer geld te krijgen voor de races.

Het RIDE Festival

Het eerste waar ik aan moest denken toen ik begon met RIDE 6, was de gelijkenissen met DiRT 2 en de Forza Horizon-serie. Je bent op een festival dat volledig is gewijd aan de wonderen van het motorracen. Je ziet een plein waar je alles kan vinden. Links staat de garage en rechts de dealer waar je motoren kunt kopen. In het midden zie je een trailer waar je je kunt voorbereiden op de race. Het geeft niet het festivalgevoel waar Forza: Horizon altijd zo in slaagt, maar geeft je wel een indruk wat de ontwikkelaars je willen vertellen. Leef je lekker uit met motoren die je mooi vindt. Je moet alleen wel het geld bij elkaar rijden om ze te kopen. De interface van het festival ziet er leuk en levendig uit. Mensen lopen over het terrein en hier en daar staat een mooie motor en het stralende middelpunt in het decor ben jij, de racer die trots zijn mooiste motor laat zien.

Je kunt hier diverse dingen instellen. Er is een garage, waar je de motoren die je hebt kunt upgraden en van een nieuw likje verf kunt voorzien. Je kunt ook jouw uiterlijk aanpassen naar hoe jij dit wil. Mocht je niet creatief zijn, zoals ik, dan kun je andermans kleurpatronen downloaden en gebruiken op jouw motor of pak. Dit werkt prima en redelijk hetzelfde als in Forza Horizon. Er zijn diverse spelmodi waar je uit kunt kiezen. Zo kun je kiezen om de career te doen, die zeer divers is. Je speelt de hele tijd in blokken met een onderwerp. Zo is er bijvoorbeeld de sportbike lite club, waar je een aantal races moet afwerken om vervolgens een beloning te krijgen eens je aan de doelstellingen voldoet. Een doelstelling kan zijn dat je in de top 3 van de race moet eindigen. De doelstellingen worden wel moeilijker naarmate je verder in de career komt, hoewel ik niet al te veel problemen heb gehad om een blok te volbrengen.

Je kunt kiezen voor de Quick Mode, waarin je snel een zelf race kunt maken voor als je een bepaald parcours wil rijden in een bepaalde setting. Daarna kies je de race met tegenstanders moet hebben óf dat het om een time trial gaat. Als derde optie kun je een endurance race doen, waar je zoveel mogelijk rondjes moet rijden in een bepaalde tijd. Multiplayer is precies wat je kunt verwachten. Pak je motor en ga racen tegen anderen. Multiplayer is cross-platform en dus maakt het niet zoveel uit op welk platform je speelt. Helaas waren er niet al te veel potjes die ik kon spelen toen ik er keek. Het is niet zoals bij Forza Horizon, waar je aangeeft welk parcours je wil rijden en vervolgens kun je dan tegen andere mensen racen. Je moet een lobby opzetten en mensen kunnen daar dan aan deelnemen. Naar mijn mening een gemiste kans, want voor mij nodigt een dergelijke lobby niet echt uit om tegen anderen te spelen. Het voelt voor mij erg aan als een drempel, omdat ik steeds het gevoel heb dat ik een groep vrienden die lekker tegen elkaar wil racen lastig ga vallen. Net als in Gran Turismo kun je in RIDE 6 ook de riding school volgen. Dit is een leuke toevoeging die je leert hoe je met een motor zo goed mogelijk door de bochten kan gaan. Zeker voor beginnende coureurs is dit bijzonder handig. Je moet bijvoorbeeld een stuk parcours binnen een bepaalde tijd afrijden, maar dat is niet eenvoudig. Het is zeker handig om hier wat tijd aan te besteden en voor de mensen die gaan voor absolute perfectie is het een leuke uitdaging. Dan is er nog de dealer waar je nieuwe motoren kunt kopen. Zoals ik aangaf zijn er 250 motoren en je kunt er een missie van maken om ze allemaal te bezitten. Dit gaat echter wel heel veel tijd kosten. Je kunt ook kiezen om gebruikte motorfietsen te kopen. Die zijn goedkoper en daar zitten ook nog wel eens legendary bikes bij. Ik moet bekennen dat ik nooit helemaal weet waarom ze zo legendarisch zijn, want de specs zijn niet altijd om enthousiast van te worden, maar ze zien er vaak wel mooi uit en kosten minder dan nieuw in de winkel.

Tracks worden beter als ze niet echt bestaan

Wat ik vooral fijn vind aan RIDE 6, is dat het niet gebonden is aan een licentie. Dat betekent dat de ontwikkelaars bij Milestone lekker los konden gaan op de motoren en tracks. Er zijn diverse soorten tracks. Je hebt de officiële race tracks die je overal terugziet. Een goed voorbeeld hiervan is Donington Park die bijna in iedere game zit, waardoor ik hem inmiddels kan dromen. Ook de Nürburgring Nordschleife mag niet ontbreken. Hoewel het zeer iconische tracks zijn, wordt het een beetje saai en de ontwikkelaars hebben dit begrepen.

Daarom komen ze met RIDE met compleet verzonnen tracks, waar ze hun creativiteit op los hebben gelaten. Prachtige tracks in regenwouden met ontzettend mooie bruggen en tunnels zijn er in overvloed. Ook hebben ze een paar geweldige parcours gemaakt die gebaseerd zijn op de legendarische TT Isle of Man, die helaas zelf ontbreekt. Geweldige parcours met die vieze stoeprandjes waar je afschuwelijk op kan vallen. Nieuw in de serie is dat je met crossmotoren kunt rijden. Helaas zitten er geen heuvels in, zoals je dit ziet in de motorcross, maar gaat het hier puur om dirt tracks. Dit betekent dat je lekker kunt ploegen met de motor door de modder. Het heeft iets weg van veldrijden en valt daarom meteen bij mij in de smaak. Mensen die mij kennen, weten dat ik gek ben op dé nationale sport van Vlaanderen en hun ogen zullen wegrollen als ze dit lezen. Het is echter een zeer leuke toevoeging aan de game die voor een heerlijke diversiteit zorgt. In totaal zijn er 45 tracks en ze zijn allemaal goed uitgewerkt. Je moet dit aantal wel met een korrel zout nemen. Zo kan het zijn dat bepaalde parcours bestaan uit meerdere tracks. Zo bestaat Donington Park uit twee verschillende tracks, waarvan één wat minder lastig is dan de ander.

Racen tegen NPC's blijft raar

Naar mijn mening heeft Milestone met RIDE 6 laten zien dat ze in staat zijn een grote racegame te maken met veel meer content dan bijvoorbeeld MotoGP. De gelijkenissen in de gameplay met MotoGP zijn echter wel treffend. Mijn grootste probleem met deze game is de manier hoe computergestuurde tegenstanders werken. Ik snap niet wat er mis gaat, maar er klopt iets niet. Wanneer ik een normale game speel met tegenstanders, zijn deze tegenstanders prima, maar ze zijn niet super. Ze maken vrij veel fouten en ze hebben de neiging zich aan de ideale lijn te houden en alles opzij te beuken wat ze tegenkomen. Enige vorm van subtiliteit zit hier niet in. Een tegenstander zal nooit vaart minderen als jij voor ze zit en er iets gebeurt. Ze tikken gewoon je achterband aan, met het gevolg dat een van de twee crasht.

Dit is normaal gedrag voor een NPC en ik wil daar geen probleem van maken. Het enige wat ik aan wil geven, is dat de tegenstanders niet perfect zijn en af en toe wat klungelig overkomen. Het fijne hiervan is dat je van ze kan winnen en dat doe ik maar wat graag. Er zijn echter ook races waarbij je een tijdrit rijdt. Er zijn geen tegenstanders, maar degene die een ronde het snelst aflegt heeft gewonnen. Deze wedstrijden zijn voor mijn gevoel nagenoeg onmogelijk om te winnen. Ik heb het diverse keren geprobeerd, maar eindig nagenoeg altijd als laatste en ik begrijp niet zo goed waarom. Soms heb ik voor mijn gevoel een perfecte race gehad, maar zit dan nog altijd ruim vijf seconden achter degene voor mij. Zodra ik het niet kan zien, rijden mijn tegenstanders krankzinnig snel. Dit is nog wel eens gênant als er kwalificaties zijn. Tijdens de kwalificatie verlies ik behoorlijk. Dit maakt echter niet uit, want zodra de race begint heb ik twee bochten nodig om bij de beste drie te zitten. Voor mijn gevoel is dit heel onwerkelijk. Het voelt enorm aan of ze bij Milestone eerst zelf een bepaalde tijd invullen die heel scherp is, maar het niet voor elkaar krijgt om de NPC's werkelijk zo goed te laten rijden zodra je het zelf kan zien. Het komt niet realistisch over en is op momenten bijzonder frustrerend. Dit was ook het geval bij MotoGP. Met kwalificaties was ik op momenten veel slechter dan de rest, terwijl ik tijdens de wedstrijd domineerde. Het is dus iets wat bij Milestone vaker gebeurt en ik hoop dan ook dat ze dit eens gaan aanpakken, want het haalt voor mij een stuk van het plezier weg. Dit betekent niet dat ik geen plezier heb gehad. Sterker nog, sinds Forza Horizon 5 heb ik niet zoveel lol meer gehad in een racegame. Motorracen is oprecht leuk en de moeite waard en ik kan dan ook iedereen die het wil proberen aanraden om RIDE 6 te spelen.

Conclusie: