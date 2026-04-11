Voor mensen die de Super Mario Bros. Wonder al hebben gekocht op de Nintendo Switch, is er een speciaal upgrade pack te koop voor € 19,99. Voor dit bedrag krijg je alle extra’s bij de volledige game. Wanneer je de game nog moet kopen, kun je de volledige game Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park halen voor € 79,99. Wat je ook kunt doen, is de Nintendo Switch-editie kopen. Die is € 20,- goedkoper. Dan mis je wat extra’s, maar het allerbeste heb je gewoon.

Mensen die willen weten wat ik van Super Mario Bros. Wonder vind, kunnen het beste mijn review lezen. In deze review ga ik hoofdzakelijk in op de onderdelen van de game die in deze editie zijn toegevoegd.

Het meest opvallende deel van deze nieuwe versie van Super Mario Bros. Wonder is Bellabel Park. Dit kan nog het beste worden gezien als een partygame in Super Mario Bros. Het is een pretpark met drie onderdelen. Tour Plaza is een soort centrale hub waar je een introductie krijgt van wat je te wachten staat. Er is de Local Multiplayer Plaza, waar je het op kan nemen tegen mensen bij jou in de buurt. Dan is er ook de Game Room Plaza om de strijd online verder voort te zetten.

De Local Multiplayer Plaza is er voor mensen die lekker gezellig in de woonkamer met hun vrienden een beetje willen gamen. Voor mij als reviewer is dit heel lastig, want ik woon alleen en kom nooit echt bij iemand langs met een console in de woonkamer om gezellig een avondje te gamen. Dat concept is voor mij volstrekt onbekend. Gelukkig heeft Nintendo hier een speciaal systeem voor met de naam Gameshare, waarmee jij iemand kan uitnodigen om samen de game te spelen. Op die manier kon ik deze game toch spelen, wat me erg blij maakte. Het leuke van Gameshare is dat je alleen als host een Nintendo Switch 2 moet hebben. Ik kon dan ook iemand mijn oude Nintendo Switch geven en we konden aan de slag. Zo maak ik mijn oude, trouwe Nintendo Switch toch nog nuttig.

De Local Multiplayer Plaza bestaat uit twee delen: VS-attracties en co-op-attracties. Met VS-attracties speel je tegen elkaar en co-op-attracties speel je met elkaar. Toen ik begon aan de review, had ik niet verwacht dat het repertoire zo uitgebreid was. Je kunt bijvoorbeeld kiezen om een eetwedstrijd te houden met Yoshi, waarin het de bedoeling is dat je zoveel mogelijk vijanden en appels eet. Degene die het meeste heeft gegeten, wint. Voor deze attractie heb je vijf levels, waarbij wat variatie is ingebouwd. Van bewegende platformen tot die vervelende stukken waar er geen bodem is en je dus vooral op moet letten op welke platformen je springt.

De leukste van deze games vond ik de Coin Spree game. Deze bestaat op zijn beurt uit drie onderdelen, maar welke ik graag wil benoemen is Boo’s Coin Spree. Hier moet je zoveel mogelijk muntjes verzamelen, terwijl een grote Boo op de achtergrond slaapt. Soms wordt Boo echter wakker en dan moet je ervoor zorgen dat Mario stil blijft staan. Het klinkt niet leuk, maar het kan al heel snel heel grappig worden.