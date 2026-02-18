Wat een IPO is

Eigenlijk zegt de naam Initial Public Offering het al: het is de eerste keer (Initial) dat een bedrijf zijn aandelen op de publieke aandelenbeurs (Public) aanbiedt (Offering). Discord is op dit moment nog een privaat bedrijf, wat betekent dat de aandelen in handen zijn van private partijen. In het geval van Discord zijn dat dan met name de oprichters Jason Citron en Stanislav Vishnevskiy, samen met een aantal durfkapitalisten. Tijdens de IPO verkopen Citron, Vishnevskiy en de durfkapitalisten een deel van hun aandelen aan het publiek, en tegelijkertijd geeft Discord ook nieuwe aandelen uit om nieuw geld aan te trekken.

Een IPO wordt daarbij geleid door een groep van investeringsbanken die de daadwerkelijke verkoop voor hun rekening nemen. Die investeringsbanken (denk aan banken als Goldman Sachs en JP Morgan Chase) zorgen ervoor dat alle aandelen verkocht worden en krijgen in ruil daarvoor een (klein) deel van de opbrengst van de IPO. Zodra de IPO is afgerond, kan vervolgens iedereen die het maar wil een aandeel Discord kopen of verkopen.

Waarom een IPO

Bedrijven voeren IPOs uit om twee redenen. Allereerst om geld op te halen voor het bedrijf. Als privaat bedrijf is het soms lastig om financiering te vinden, omdat je steeds met individuele partijen zoals een bank of pensioenfonds om tafel moet om over nieuwe financiering te onderhandelen. Als publiek bedrijf kan dit makkelijker omdat je nieuwe aandelen kunt uitgeven en dan kijk je maar wie ze kopen. De tweede reden voor een IPO - eigenlijk de belangrijkere van de twee - is om geld op te halen voor de vroege investeerders van het bedrijf. Die investeerders hebben jaren geleden geld geïnvesteerd in Discord met als doel om dat geld later terug te verdienen. En om dat geld terug te verdienen, moeten de investeerders hun aandelen op de één of andere manier kunnen verkopen. In het geval van Discord nu dus via een IPO, maar dit had bijvoorbeeld ook gekund door de aandelen te verkopen aan een private equity fonds of een ander groot bedrijf.

Overname Microsoft

Discord sloeg in 2021 al eens een overnamebod af van Microsoft. Microsoft bood toen zo’n $10-12 miljard voor Discord, omdat het MS Teams flink uit wilde bouwen. Discord was voor Teams interessant vanwege de kennis over (voice) chat, iets wat Microsoft ook wilde verbeteren binnen Teams. Een beetje vergelijkbaar met de overname van Slack door Salesforce die vlak daarvoor plaatsvond. Discord wees het aanbod uiteindelijk af, omdat ze verder wilden groeien als onafhankelijk bedrijf.

Reddit

Om een beetje een idee te krijgen wat de IPO van Discord straks gaat betekenen, is het de moeite waard eens te kijken wat er bij Reddit gebeurd is. Dit platform voerde in 2024 ook een IPO uit. En omdat Reddit qua businessmodel wel enigszins vergelijkbaar is met Discord, geeft dit een idee van wat er straks bij Discord gaat gebeuren.

Net als Discord is Reddit social media op een kleinere schaal dan iets als X of Facebook. In plaats van de interactie tussen alles en iedereen van X en Facebook, vindt de interactie bij Discord en Reddit plaats in Discords en subreddits waarin mensen met dezelfde interesses samenkomen. Denk bijvoorbeeld aan de Discord van Gamequarter. Door die kleinere Discords en subreddits is aantal mensen dat potentiële adverteerders per keer kunnen bereiken kleiner. Maar tegelijkertijd zijn Discord-leden en Redditors ook meer betrokken in hun Discords en subreddits, iets wat Reddit en Discord juist weer aantrekkelijker maakt voor adverteerders. Je ziet dit ook terug in de data van Reddit. Sinds de IPO zijn Reddit's advertentie-inkomsten vrijwel verdubbeld. En die advertentie-inkomsten zijn meer dan 90 procent van de totale opbrengst van Reddit. Als je dit doortrekt naar Discord, dan kun je er dus van uitgaan dat je binnenkort flink meer advertenties gaat tegenkomen in je favoriete Discords. Andere vormen van inkomsten, zoals bijvoorbeeld Discord's Nitro, zijn waarschijnlijk niet genoeg om het bedrijf te dragen zodat ook Discord waarschijnlijk terug gaat vallen op advertenties.

Identificatie

In het licht van meer omzet genereren passen ook de recente stappen van Discord: de voorgenomen leeftijdsverificatie van twee weken geleden en vorig jaar het opstappen van oprichter Jason Citron als CEO van Discord. Beide passen in een strategie van omzet genereren. De leeftijdsverificatie helpt Discord om een beter beeld te krijgen van de gebruikers. Op die manier kan het bedrijf advertenties beter targetten en daarmee meer geld verdienen aan die advertenties. En het vertrek van de oprichter past bij een volwassen wordend bedrijf: het bedrijf heeft dan minder behoefte aan groei, maar komt in een fase terecht waarin die groei wordt omgezet in winst. Daar past een andere leiding bij. En dit is ook logisch, want de investeringen moeten worden terugverdiend. Al met al betekent dit dat er bij Discord dingen gaan veranderen. Verwacht op korte termijn meer advertenties en andere vormen van monetisatie. Dit komt niet alleen door de IPO, maar doordat het bedrijf in een nieuwe fase terecht komt. De IPO is hierbij eerder een symptoom dan de oorzaak.