Update 1.1.8. voor de Switch 2-versie van het spel is nu beschikbaar en heeft flink gesleuteld aan specifieke delen van het spel. Zo is er nu iets meer detail in de verte en blijft de framerate wat meer gelijkmatig in de meer gevulde delen van het spel. De grootste impact zie je echter als je naar water kijkt.

Wanneer je Assassin's Creed: Shadows docked speelt, zul je na het installeren van de update zien dat er reflecties op het wateroppervlak worden weergegeven. Dit klinkt allicht als een kleine toevoeging, maar pas als je in de video hieronder het voor en na ziet, besef je wat voor een impact het heeft op de beleving.

Deze update voegt ook de verbeteringen door die andere platformen op hetzelfde moment hebben gekregen in de vorm van een stat page, verbeterde feedback voor Critical Hits én de manual jump. Rondom die laatste is zelfs een wedstrijd georganiseerd, waarover je hier kunt lezen.