Matches duren ongeveer drie minuten en zijn daardoor ideaal om snel even op de bus of op het toilet op te pikken. De besturing is aangepast aan het platform met virtuele analoge sticks voor beweging en schieten, terwijl abilities via tap-and-hold knoppen worden geactiveerd. Er komt een nieuwe modus "Nano Grab" waarin teams punten verzamelen en die naar een bank moeten brengen, terwijl de tegenstander probeert je buit te stelen.

Bij launch verschijnt het spel met acht bekende gezichten: Tracer, Reinhardt, Kiriko, Soldier: 76, Lucio, Pharah, Mercy en Reaper. Sommige heroes kregen flinke aanpassingen voor het nieuwe formaat. Overwatch Rush volgt na "The Reign of Talon" update in Overwatch maar richt zich puur op toegankelijke pick-up-and-play ervaring voor een ander publiek.

Ga jij dit spelen?

Hieronder vind je alvast de eerste trailer / ontwikkelaars preview.

bron: https://news.blizzard.com/en-us/article/24244645/development-update-overwatch-rush