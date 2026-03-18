Het gaat hier om de Britse acteur Nabhaan Rizwan, bekend van de serie Kaos, en de Deense acteur Claes Bang, die onder andere schitterde in de Netflix-serie Dracula en de film The Wrecking Crew. Beiden zullen een terugkerende rol spelen, al is over hun specifieke personages nog niets naar buiten gebracht.

Hoewel de officiële setting nog niet is bevestigd, gaat het gerucht dat de serie ons meeneemt naar het Rome van circa 54 n.Chr. Gezien het feit dat de productie is neergestreken in Italië, lijkt die theorie heel aannemelijk.

Zodra Ubisoft en Netflix meer bekendmaken over de Assassin's Creed-serie, zal je dat hier op GameQuarter.be kunnen lezen.