De nieuwe trailer van Surfpunk, welke online is gezet ter ere van de verbeterde demo die voor Steam Next Fest wordt gelanceerd, heeft namelijk de vorm aangenomen van een commercial zoals je ze vroeger in de late uurtjes op de televisie zag. Denk aan een zwoele vrouwelijke stem, een hoop ontblote huid en opmerkingen die niet dubbelzinniger konden zijn als ze het zouden willen. De trailer zelf is volledig veilig, maar als iemand het je hoort kijken, zou die volledig anders denken...

De nieuwe demo voegt vanaf het begin alle weapon classes toe, zodat gamers kunnen ontdekken of er een speelstijl is die bij hun past vóór ze zich toeleggen op een aankoop. Verder voegt het een hoop nieuwe cosmetics toe, inclusief de nieuwe Birthday Suit die je kunt ontgrendelen door de hint in de trailer.