Abonnees van Game Pass bijvoorbeeld, zijn altijd weer benieuwd naar wat voor games er nieuw naar de dienst gaan komen. En in april boeren ze best wel goed. Zo wisten we al dat Clair Obscur wordt toegevoegd aan de Premium tier en dat Hades 2 onderdeel van de line-up zou worden. De volledige lijst is echter net iets langer:
- Barbie Horse Trailers (2 april) - Ultimate, Premium & PC
- Clair Obscur: Expedition 33 (2 april) - Premium
- Final Fantasy IV (7 april) - Ultimate, Premium & PC
- Hades 2 (14 april) - Ultimate Premium & PC
- Replaced (14 april) - Ultimate & PC
- Vampire Crawlers (21 april) - Ultimate & PC
- Kiln (23 april) - Ultimate & PC
- Aphelion (28 april) - Ultimate & PC
Vraag je je na het zien van deze lijst af wat je nou precies waarop kunt spelen, dan is het antwoord makkelijk. Alles is speelbaar zowel de cloud, Xbox Series X|S en PC, maar Barbie Horse Trails en Replaced zijn zelfs op Xbox One nog te beleven.
Over welke de games in april de dienst gaan verlaten, daar dit de keerzijde van de medaille is, is nog niets gedeeld door Microsoft. De verwachting is echter dat we daar ook spoedig meer over horen.
Reacties (0)
Deel je mening over dit artikel met andere GameQuarter-lezers
Plaats een reactie