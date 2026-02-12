Dat 007: First Light zo'n uitzondering zou worden, was me duidelijk vanaf het moment dat het ik vorig jaar mocht aanschouwen op gamescom. De actie, gecombineerd met de charme en de koppigheid die zo typerend is voor 007, spatte van het scherm. En met elke nieuwe trailer wordt mijn enthousiasme weer een beetje groter.

In de trailer die vandaag in de State of Play werd getoond, krijgen we een glimp van welke beweegredenen Mother heeft gehad om misschien wel de meest problematische rekruut ooit een zeer belangrijke positie binnen de organisatie te geven. Tevens zien we zijn humor weer in actie en natuurlijk mag vrouwelijk schoon niet ontbreken. We gaan er niet te diep op in vanwege spoilers, maar wees dus wel gewaarschuwd voor je de trailer bekijkt.