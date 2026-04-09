Onder andere insider NateTheHate, die een sterke reputatie heeft opgebouwd, meldt dat Sony een nieuwe State of Play plant vóór de start van het Summer Game Fest in juni. Hoewel hij nog geen exacte datum noemt, wijzen andere bronnen specifiek naar 16 april.

Mocht die datum kloppen, dan valt het evenement samen met de geruchten rondom de onthulling van Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Aangezien deze State of Play naar verluidt in het teken staat van third-party games, is de kans groot dat we de beelden van deze remake voor het eerst bij Sony te zien krijgen.

