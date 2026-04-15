De laatste tijd deden er steeds meer geruchten omtrent een nieuwe Metro de ronden, maar nu is het dan echt zover. Donderdag 16 april om 19:00 uur Nederlandse tijd vindt de presentatie plaats. Deze is live te volgen via een stream op YouTube, die je tevens onderaan dit bericht vindt.

“Xbox is altijd een thuis geweest voor deze franchise, en we zijn vereerd om die samenwerking voort te zetten door jullie een eerste blik te geven op dit spannende nieuwe hoofdstuk.” liet het merk in diens eigen bericht weten.

Metro 2039 wordt de vierde game binnen de reeks. Het spel is gebaseerd op de romans van Dmitry Glukhovsky en volgt de eerdere delen op. Metro 2033 was daarbij het eerste spel en verschijn in 2010. Het werd opgevolgd door Metro: Last Light in 2013 en in 2019 verscheen Metro Exodus. De titels vertellen de verhalen van overlevenden van een nucleaire ramp. Zij proberen te overleven in de leven in de metrotunnels van Moskou.

Metro 2039 heeft nog geen release date gekregen.