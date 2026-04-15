Dit is verrassend hoog, aangezien bijna geen enkele triple-A-game een voltooiingspercentage van 80 procent haalt. Alles boven de 50 procent wordt als hoog beschouwd voor kortere, meer lineaire games. Voor grote openwereldgames geldt dat alles boven de 40 procent al een uitstekend resultaat is. Aangezien de nieuwe Resident Evil-game een vrij lineaire ervaring biedt en het gemiddeld minder dan 20 uur duurt om deze uit te spelen, werd al verwacht dat het voltooiingspercentage relatief hoog zou liggen. Bij nadere controle bleek dit percentage echter nog hoger dan verwacht.

Een relatief korte speelduur draagt bij aan dit hoge percentage, maar het blijft opvallend omdat het om een horrorgame gaat. Zo heeft de recente horrortitel Silent Hill f slechts een voltooiingspercentage van 42,7 procent op Steam.

Het voltooiingspercentage is overigens geen exact cijfer, omdat het niet gebaseerd is op unieke spelers. Meerdere playthroughs van dezelfde speler worden namelijk ook meegeteld.

Lees hier onze lovende review van Resident Evil Requiem.