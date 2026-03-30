Een mogelijke verklaring voor deze ontwikkelingen, is mogelijk te vinden bij ontwikkelkosten die in rap tempo te pan uit rijzen. Zo meldt de doorgaans goed geïnformeerde Jason Schreier op Blue Sky. Daar laat hij weten dat hij vanuit zijn bronnen telkens het bedrag $300.000.000 hoort vallen als een minimum voor AAA games vandaag de dag. En dat minimum wordt niet zelden flink overschreden. Exacte bedragen worden helaas zelden onthuld door uitgevers, dus neem dit met een korreltje zout, maar waar wel openheid van zaken is gegeven, lijken deze cijfers in lijn te liggen.

Om dit in perspectief te plaatsen: als een game wordt verkocht voor $70 en een ontwikkelbudget heeft van $300.000.000, moeten er 6 miljoen exemplaren voor de volledige prijs worden verkocht om quitte te spelen. Dit is ervan uitgaand dat al deze exemplaren digitaal zijn verkocht en 30% moest worden afgestaan aan de platformhouder. Een andere belangrijke kanttekening, is dat dit bedrag puur het ontwikkelbudget is. Denk aan lonen, huur van het pand, hardware voor de medewerkers enzovoorts. Het marketingbudget, dat vaak ook meerdere miljoenen is, staat hier los van en hetzelfde geldt deels voor de lonen van C-suite personeel als de directeur, die vaak voor een groot deel in aandelen worden betaald. Dus in de praktijk zullen meer dan 6 miljoen exemplaren nodig zijn, hetgeen ook direct laat zien waarom sommige games zelfs met dergelijke verkoopcijfers worden gezien als een flop door uitgevers.