De cijfers liegen er ook niet om. Op Steam alleen al piekte Overwatch op 165.651 gelijktijdige spelers tijdens de lancering, meer dan dubbel het eerdere record van ongeveer 75.000 spelers uit 2023. Waar bij de meeste games de spelersaantallen na de eerste week kelderen, zag Overwatch juist het tegenovergestelde gebeuren. Week twee trok nog meer spelers aan volgens de ontwikkelaars. Analisten schatten dat de totale playerbase over alle platformen heen (Battle.net, PlayStation, Xbox en Switch) een miljoen gelijktijdige spelers benadert en mogelijks zelfs overstijgt. De ontwikkelaars bevestigden via sociale media dat ze nu meer actieve spelers hebben dan Overwatch 2 ooit heeft gehad op zijn beste dag.

Het succes komt ook niet zomaar uit de lucht vallen. Blizzard gooide alles op tafel met diens herlancering. De vijf nieuwe heroes in één klap (Domina, Emre, Anran, Mizuki én de langverwachte Jetpack Cat), een volledig vernieuwd Sub-Role systeem met elk specifieke passives en een jaar lang doorlopend verhaal via cinematics en in-game events. Het weggooien van die "2" was meer dan marketing. Het signaleerd een commitment om de fouten uit het verleden achter zich te laten.