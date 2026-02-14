Mochten de webheads echter niet alle twijfels wegnemen, dan heeft Sony nóg een kaart om te spelen: korting. Een jaar PlayStation Plus Premium kost je normaliter € 151,99, maar is tot 26 februari verlaagd naar € 99,99. Daarmee kun je de honderden games uit de catalogus gratis spelen, krijg je toegang tot de Ubisoft+ Classics en heb je ook de classics van PlayStation zelf. En dit natuurlijk naast de dingen die je bij het reguliere abonnement krijgt, zoals maandelijkse gratis games en toegang tot de online multiplayer.

Zoals je op de afbeelding kunt zien, zijn er wel kleinere lettertjes verbonden aan deze deal. En hoewel ''in aanmerking komende gebruikers'' niet gespecificeerd wordt, lijkt het erop dat iemand die reeds Premium heeft, niet kan verlengen via deze deal. Ook zijn er signalen dat als jouw Premium-abonnement minder dan 365 dagen verlopen is, je langs de post pist. Upgraden kan echter wel, al wordt het dan enkel voor de duur van jouw abonnement gedaan. Zo hoeft ondergetekende er nog geen tientje voor af te rekenen, maar verloopt zijn Essential-abonnement al in april. Desondanks kan dit nuttig zijn, bijvoorbeeld als je wil ontdekken of de meerwaarde er echt is voor jou.