Wie Sarah Bond volgt op LinkedIn moet het opgevallen zijn dat ze reageert op de situatie. Dit is natuurlijk niet zo raar, gezien het feit dat vanaf vandaag zij niet meer werkzaam is bij Microsoft. Voor de volledige tekst adviseer ik de site van LinkedIn te raardplegen.

"Ik ben ontzettend trots op wat we de afgelopen acht jaar samen hebben opgebouwd, meld de x-president van de XBOX-divisie. "PC- en cloudgaming groeien sneller dan ooit, onze volgende console is in volle ontwikkeling en samen hebben we de basis gelegd voor een meer open gamingplatform dat verschillende apparaten omvat en spelers over de hele wereld bereikt."

Ze geeft ook aan wat ze van plan is te gaan doen in de toekomst: "Ik heb besloten dat dit voor mij het juiste moment is om een volgende stap te zetten, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. We leven in een tijdperk van technologische transformatie dat bepalend zal zijn voor de volgende generatie van onze sector, en ik kijk vol energie uit naar wat de toekomst ons brengt. Dit moment biedt ook een unieke kans voor een frisse blik en nieuw leiderschap om het team naar een nieuw hoofdstuk te loodsen."

Sarah Bond, geen familie van James Bond, bedankt daarbij de mensen waar ze mee heeft gewerkt voor al die jaren en sluit uiteindelijk af met de vraag of ze haar werk goed gedaan heeft:

"Terwijl ik me klaarmaak om af te sluiten, denk ik na over drie eenvoudige vragen die ik heb geprobeerd te gebruiken om mijn dagen te sturen: "

"Heb ik mijn best gedaan? "

"Heb ik iemand anders geholpen om te slagen? "

"Heb ik mijn beste werk geleverd?"

Heeft Sarah Bond haar werk goed gedaan? Hoe kijken jullie daarnaar? Laat een comment achter hoe jij hiernaar kijkt.