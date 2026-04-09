In tegenstelling tot Traysia en VIXEN 357 hoeven we niet terug naar de vorige eeuw om de oorsprong van Sigma Star Saga te vinden. De game verscheen op 2006 op de Gameboy Advance en bood destijds een unieke combinatie van een action-RPG en een shoot 'em up. Een op momenten zeer pittige combinatie bovendien, welke drempels opwierp die deze re-release hoopt glad te strijken.

Dit doet het met features die we tegenwoordig gewend zijn van dit soort klassieke re-releases die niet Pokémon FireRed & LeafGreen heten: save states, rewind-opties en visuele filters om het mooier te maken op de nieuwe hardware.

Heeft dit je interesse gewekt? Mooi! Want de reden voor dit bericht is dat de game nu beschikbaar is en daarom kun je hieronder een launch trailer vinden.