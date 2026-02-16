Ik kan de vraag stellen of er iemand is die weet wie Solid Snake is, maar ik denk dat in de wereld van games het beter is om de vraag te stellen wie dat niet weet. Deze beroemde en beruchte eenmansleger is vooral bekend als protagonist in veel Metal Gear games. Nu is hij ook operator in Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Om Solid Snake te laten schitteren is er, in samenwerking met Konami, een nieuwe operatie gestart met de naam Operation Silent Hunt en dé operator in dit nieuwe level is de protagonist van Metal Gear. Hij is ook alleen maar te spelen in deze operatie.

Om efficient te zijn in de combat heeft hij de Soliton Radar MKIII. Dit is een soort kleine radar, waarmee hij kan detecteren waar zijn tegenstander zich bevindt. Snake zal echter altijd op moeten letten, want zijn tegenstanders die hij detecteert krijgen een signaal dat de MKIII wordt gebruikt. Zo kan hij altijd de vijand net een stapje voor zijn.

Als wapens hoeft Solid het niet zonder vuurkracht te doen. Zo kan hij kiezen voor de krachtige PMR90A2. Dit is een scherpschuttersgeweer waar je alles en iedereen mee dood kan maken. Ook kun je kiezen voor de F2.

Wil je meer informatie over wat je kunt verwachten? Bekijk dan onderstaande video.