Allereerst staat hij stil bij het feit dat Assassin's Creed Shadows alweer bijna een jaar oud is. Om dit te vieren, is er op 20 maart een livestream waarin de game gespeeld wordt en er giveaways worden gehouden.

Assassin's Creed Shadows gaat nu zijn laatste ondersteuningsfase in. Dit betekent dat updates kleiner worden en minder vaak verschijnen. Toch kunnen we nog rekenen op een paar verrassingen.

Nu de ondersteuning van Assassin's Creed Shadows bijna voorbij is, gaat Ubisoft zich focussen op de volgende game: Codename HEXE. Hoewel we daar nog niet veel over weten, staat vast dat het een stuk duisterder wordt dan eerdere delen. We moeten nog wel even geduld hebben, want Guesdon wil de spelers een zo goed mogelijke ervaring bieden.



Overigens wordt er ook nog steeds gewerkt aan de PvP-game Assassin's Creed Invictus. Volgens Guesdon ligt het project op schema, al zegt hij dat de game anders wordt dan de geruchten impliceren. Waar die geruchten spraken over een soort Fall Guys, gaat de werkelijkheid waarschijnlijk heel anders zijn. Daarnaast is de mobiele game Assassin's Creed Jade nog steeds in de maak.



Dan misschien wel het meest interessante nieuws: Jean Guesdon heeft bevestigd dat Assassin's Creed Black Flag Resynced wel degelijk bestaat. Veel wilde hij er nog niet over kwijt, behalve de cryptische boodschap dat we 'onze verrekijker alvast bij de hand moeten houden'.



Binnenkort horen we ook meer over de live-actionserie van Netflix. Hoewel er met acteurs als Toby Wallace en Lola Petticrew al een aantal castleden bekend zijn, zal er snel meer informatie over de productie worden vrijgegeven.



Ten slotte maakte Guesdon bekend dat Assassin's Creed Unity een gratis 60 FPS-update krijgt. Deze wordt op 5 maart 2026 uitgerold voor de PS5 en Xbox Series X|S.