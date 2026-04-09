Deze april boeren ze bovendien erg goed, met maar liefst negentien titels die aan de dienst worden toegevoegd! Sommige zijn oudere games, zoals The Thaumaturge en SOPA, maar er zijn ook genoeg kersverse releases bij, zoals je kan zien in de lijst:

3 april

NBA 2K26 (Cloud, Xbox One, Xbox Series X|S, handheld en PC) - Ultimate, Premium en PC

De jaarlijkse basketbal-serie van 2K Games is terug en voller dan ooit. Meer polygonen, meer spelers, meer modes en gewoonweg meer basketbal. Dat is toch precies waar fans die het elk jaar kopen op hopen!

8 april

DayZ (PC) - Ultimate, Premium, Essential en PC Game Pass

Deze survival-titel gooit je midden in de zombie apocalypse als een van de weinige die immuun is voor het virus. Maar dat beschermd je enkel tegen het worden van een zombie, niet als het eindigen als hun voedsel. Je overleeft echter niet lang als je maar veilig in een bunker blijft zitten...

ENDLESS Legend 2 (PC) - Ultimate en PC Game Pass, reeds beschikbaar via Premium

In deze Game Preview duik je in het nieuwste deel van de alsmaar groter wordende Endless-serie. Bouw je eigen koninkrijk en gebruik legers, diplomatiek en misleiding om je eigen staat niet enkel te beschermen, maar te laten floreren.

FBC: Firebreak (Cloud, Xbox Series X|S en PC) - Ultimate en PC Game Pass, reeds beschikbaar via Premium

We wilden allemaal terug naar het Federal Bureau of Control, maar niemand had gedacht dat zit zou gebeuren middels een multiplayer shooter. Dit is echter wel wat Remedy ons voorschotelde en sindsdien probeert het meer mensen te verleiden om de game te spelen. Game Pass kan allicht wat zieltjes winnen

Warhammer: Vermintide 2 (Cloud, Xbox One en Xbox Series X|S) - Essential

Waarschijnlijk de meest succesvolle multiplayer-titel in het alsmaar groeiende Warhammer-universum. Helaas betekent dat echter ook dat je vrienden moet overhalen om het te kopen. Dat hoeft echter niet meer dankzij deze toevoeging, dus hopelijk hebben ze nu wel zin om Skaven af te knallen.

9 april

Planet Coaster 2 (Cloud, Xbox Series X|S en PC) - Ultiamte, Premium en PC Game Pass

De opvolger van de razend populaire pretparkbouwer komt naar Game Pass en laat je ditmaal ook dolle waterpret bouwen. Poot jij de meest imposante achtbanen neer? Of zijn jouw bezoekers slachtoffers in wording?

10 april

Tiny Bookshop (Cloud, Xbox Series X|S, handheld en PC) - Ultimate, Premium en PC Game Pass

Er is niets mis met het af en toe rustig aan doen en waarom zou je op zo'n moment niet een winkeltje op wielen runnen? Bouw je camper om tot een boekwinkel en geniet van de reis, de klanten en de verhalen die je hoort.