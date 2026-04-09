Deze april boeren ze bovendien erg goed, met maar liefst negentien titels die aan de dienst worden toegevoegd! Sommige zijn oudere games, zoals The Thaumaturge en SOPA, maar er zijn ook genoeg kersverse releases bij, zoals je kan zien in de lijst:
3 april
- NBA 2K26 (Cloud, Xbox One, Xbox Series X|S, handheld en PC) - Ultimate, Premium en PC
De jaarlijkse basketbal-serie van 2K Games is terug en voller dan ooit. Meer polygonen, meer spelers, meer modes en gewoonweg meer basketbal. Dat is toch precies waar fans die het elk jaar kopen op hopen!
8 april
- DayZ (PC) - Ultimate, Premium, Essential en PC Game Pass
Deze survival-titel gooit je midden in de zombie apocalypse als een van de weinige die immuun is voor het virus. Maar dat beschermd je enkel tegen het worden van een zombie, niet als het eindigen als hun voedsel. Je overleeft echter niet lang als je maar veilig in een bunker blijft zitten...
- ENDLESS Legend 2 (PC) - Ultimate en PC Game Pass, reeds beschikbaar via Premium
In deze Game Preview duik je in het nieuwste deel van de alsmaar groter wordende Endless-serie. Bouw je eigen koninkrijk en gebruik legers, diplomatiek en misleiding om je eigen staat niet enkel te beschermen, maar te laten floreren.
- FBC: Firebreak (Cloud, Xbox Series X|S en PC) - Ultimate en PC Game Pass, reeds beschikbaar via Premium
We wilden allemaal terug naar het Federal Bureau of Control, maar niemand had gedacht dat zit zou gebeuren middels een multiplayer shooter. Dit is echter wel wat Remedy ons voorschotelde en sindsdien probeert het meer mensen te verleiden om de game te spelen. Game Pass kan allicht wat zieltjes winnen
- Warhammer: Vermintide 2 (Cloud, Xbox One en Xbox Series X|S) - Essential
Waarschijnlijk de meest succesvolle multiplayer-titel in het alsmaar groeiende Warhammer-universum. Helaas betekent dat echter ook dat je vrienden moet overhalen om het te kopen. Dat hoeft echter niet meer dankzij deze toevoeging, dus hopelijk hebben ze nu wel zin om Skaven af te knallen.
9 april
- Planet Coaster 2 (Cloud, Xbox Series X|S en PC) - Ultiamte, Premium en PC Game Pass
De opvolger van de razend populaire pretparkbouwer komt naar Game Pass en laat je ditmaal ook dolle waterpret bouwen. Poot jij de meest imposante achtbanen neer? Of zijn jouw bezoekers slachtoffers in wording?
10 april
- Tiny Bookshop (Cloud, Xbox Series X|S, handheld en PC) - Ultimate, Premium en PC Game Pass
Er is niets mis met het af en toe rustig aan doen en waarom zou je op zo'n moment niet een winkeltje op wielen runnen? Bouw je camper om tot een boekwinkel en geniet van de reis, de klanten en de verhalen die je hoort.
13 april
- Football Manager 26 (PC) - Ultimate en PC Game Pass, reeds beschikbaar via Premium
- Football Manager 26 Console Edition (Cloud, Xbox Series X|S en PC) - Ultimate en PC Game Pass, reeds beschikbaar via Premium
Het nieuwste deel in de jaarlijkse football manager serie. Betreedt dit keer niet zelf het gras, maar zorg dat jouw team dit doet met de beste spelers, de beste voorbereiding en de beste strategie.
14 april
- Hades II (Cloud, Xbox Series X|S, handheld en PC) - Ultimate, Premium en PC Game Pass
Het vervolg op een van de beste roguelites ooit gemaakt. Ga terug naar de onderwereld om de Titan of Time een halt toe te roepen en jouw vader en broer te redden. Dit doe je bovendien niet alleen. Hoewel de goden van Olympus niet rechstreeks kunnen helpen, geven ze je graag een zetje tijdens jouw reis.
- Replaced (Cloud, Xbox Series X|S en PC) - Ultimate en PC Game Pass
We kennen allemaal wel het verhaal over AI die de wereld probeert over te nemen en zich als een mens voordoet. Maar wat als jij die AI bent? Wat als jij helemaal niet deze ambitie hebt en zelfs de problemen ziet? Antwoord op die vragen krijg je in Replaced.
- The Thaumaturge (Cloud, Xbox Series X|S en PC) - Ultimate, Premium en PC Game Pass
Helden en schurken. In werkelijkheid zijn dingen zelden zo zwart-wit dat je dit soort noemers kunt gebruiken. The Thaumaturge begrijpt dit en loodst je door deze RPG vol keuzes waarbij er objectief geen goed antwoord is. Maar misschien moet je dat ook niet verwachten wanneer de hoofdpersoon demonen gebruikt om te vechten.
16 april
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Cloud, Xbox Series X|S en PC) - Ultimate en PC Game Pass, reeds beschikbaar op Premium
Een opgepoetste versie van een game die bij menig speler warme gevoelens zal oproepen naar een heel ander tijdperk van gaming. Houdt de game zich echter ook staande eens de roze bril is afgezet? Je ontdekt het spoedig.
- EA Sports NHL 26 (Cloud en Xbox Series X|S) - Ultimate
Wie de Ultimate-versie van Game Pass heeft, krijgt ook toegang tot de soortgelijke dienst van EA. Dit betekent ook de jaarlijkse sportgames, waaronder ijshockeytitel NHL. Deze wordt nog wel eens vergeten, maar je kunt vanaf deze maand jezelf een reminder geven van hoe leuk de sport soms kan zijn.
17 april
- Call of Duty: Modern Warfare (Cloud, Console en PC) - Ultimate, Premium en PC Game Pass
Hoewel nu slecht voor te stellen, was er een periode waarin Call of Duty niet de gigantische serie was die het nu is. En volgens velen begon de ommeslag met Modern Warfare. Dit is niet die game, maar een nieuwe interpretatie ervan. Die is echter uitstekende te pruimen!
21 april
- Little Rocket Lab (Cloud, Console en PC) - Ultimate en PC Game Pass, reeds beschikbaar via Premium
We worden weer cozy, alleen ditmaal niet met een boekwinkel. In plaats daarvan laten we onze innerlijke nerd los om machines te gaan bouwen als Morgan. Zo help je jouw omgeving en poets je direct jouw eigen vaardigheden op.
- Sopa: Tale of the Stolen Potato (Cloud, Xbox One, Xbox Series X|S, Handheld en PC) - Ultimate en PC Game Pass, reeds beschikbaar op Premium.
Wat gaan we vertellen over een game als deze? Waarin je een wonderlijke wereld betreedt nadat je in een gat valt bij het pakken van een patat. Niets, want dit is een avontuur dat je het beste zelf kunt beleven. En dankzij diens toevoeging aan Game Pass kan dat gratis.
- Vampire Crawlers (Cloud, Xbox Series X|S, handheld en PC) - Ultimate en PC Game Pass
Van het team van Vampire Survivors komt nu een nieuw avontuur. Niet vol projecten en honderden vijanden, maar met een roguelite deck builder. Laat je niet in de kaarten kijken en hou je troefkaart achter de hand. Die kan wel eens de sleutel zijn tot een combo die de game volledig breekt.
- Kiln (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld en PC) - Ultimte en PC Game Pass
Een nieuwe multiplayer-titel van Double Fine, waarin je jouw eigen karakter bouwt om ze vervolgens op elkaar in te laten beuken. Hopelijk brengen digitale scherven ook geluk!
Overig
Naast dit alles, krijg je ook kleine dingetjes. Denk aan updates voor games die al op de dienst staan en in-game goodies. Op dat vlak kun je naar het volgende uitkijken:
- Dome Keeper Multiplayer Update - 13 april
- Call of Duty: Black Ops 7: Season 03 - nu beschikbaar
- Microsoft Bubble - Nu beschikbaar als gratis game
- World of Warships - Een hele zwik extra in-game goodies waar een speciaal artikel aan geweid is.
- Albion Online - Green Knight vanity en Mount, 100,000 Fame, drie dagen Premium en 3000 Victory Emote charges
Het afscheid
Helaas betekent dat nieuwe games komen, ook dat er verdwijnen. Laten we dus maar door de zure appel heen bijten en jullie de lijst geven, met daarin een hele grote naam:
- Ashen
- Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
- Grand Theft Auto V
- My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery
- Terra Invicta
