Uit een bericht van PlayStation leren we dat op 17 maart minimaal zeven titels Sony's alternatief van Game Pass gaan verlaten. We zeggen minimaal, want het verleden heeft al vaker uitgewezen dat die lijst soms tussentijds nog wordt uitgebreid en dat we daar bovendien niet altijd van tevoren een waarschuwing van krijgen. Games die alsnog blijven hebben we echter nog niet gespot en dus mogen we ervan uitgaan dat het doek definitief valt voor:

Mobile Suit Gundam Battle Operation: Code Fairy

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Cris Tales

R-Type Final 3 Evolved*

Paradise Killer*

Circus Electrique*

Redout 2*

*deze games worden enkel in 'selecte regio's' uit het assortiment verwijderd, maar helaas wordt niet gespecificeerd welke

In deze lijst is Shredder's Revenge waarschijnlijk de meest in het oog springende. Immers is dit een zeer fijne beat 'em up die teruggrijpt naar de dagen van arcade hallen. Dit ook middels diens lengte, dus als je het nog wil beleven, is 17 maart als deadline meer dan voldoende tijd.