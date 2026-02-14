Drie hebben we er al genoemd, dus die gaan we niet nogmaals aanhalen. Daarom beginnen we met

Season: A Letter to the Future

Een reis door een wereld die slechts een schim is van onze eigen. Ga met jouw gear op pad om deze wereld vast te leggen en terug te kijken op diens geschiedenis en wellicht ook een beetje op jezelf.

Monster Hunter Stories

Een spin-off van de populaire Monster Hunter-serie, waarin spelers ze niet moeten opjagen, maar uitbroeden. Maak jouw eigen team van beasties en ontdek de geheimen van deze wereld, iets wat volgens onze review best de moeite waard was:

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Een vervolg met grotendeels dezelfde formule, maar welke een stuk dieper kon gaan doordat het tweede deel niet meer oorspronkelijk voor de Nintendo 3DS werd ontwikkeld. Dit was ook wel te zien in onze score, daar die hoger uitviel dan bij het origineel.

Venba

Een game over koken en over familie, connecties en de band met je geboorteland. Wanneer jij met jouw gezin van India naar Canada verhuist, raakt jouw kookboek beschadigd, waardoor alle drie onder druk komen te staan. Maar samen kunnen jullie allicht de smaken uit jullie herinneringen reproduceren.

Echoes of the End: Enhanced Edition

Hoewel we zeker niet zagen als een toptitel, noemden we de oorspronkelijke Echoes of the End in onze review een aardige middenmotor. Allicht dat deze Enhanced Edition het avontuur van Ryn eer aan kan doen, zodat je haar broer in stijl kan gaan redden.

Rugby 25

Tja, wat ga je hier over zeggen. Het is net als bij FIFA, Madden of NBA 2K een nieuw jaarlijks deel in een sportserie. Je weet wat je ervan kan verwachten.

Disney Pixar Wall-E

De enige toevoeging aan de classic-catalogus deze maand, waarvoor je PlayStation Plus Premium nodig hebt. Ga terug naar het universum van deze klassieke Pixar-film en de tijd van tie-ins van die films.

