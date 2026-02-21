Nu hoor je vrij vaak mensen over de negatieve aspecten van games. Ze zouden aanzetten tot geweld, mensen verkeerde ideeën geven en verslavend zijn. Helaas hoor je vanuit die hoeken dus ook maar weinig positiefs. Games hebben echter wel degelijk een positief effect op je mentale gezondheid en trainen zelfs je brein. Nu is het ene genre hier iets beter geschikt voor dan het andere en verschilt het ook per persoon wat het beste werkt, maar op hun eigen manier hebben ze allemaal een positieve bijdrage. Een van de type games waar dit vaak in terugkomt, zijn dus de cozy games. Wat ook een van de redenen is dat ik ze graag gebruik om af te schakelen. Zeker nu, als kersverse ouder. Maar wat maakt ze nu zo geschikt hiervoor?

Wat maakt een game cozy? Laten we beginnen bij het begin. Wat maakt games nu cozy? Dit zijn voornamelijk games die te omschrijven zijn als ontspannend, visueel en auditief rustgevend en gedreven door routine. Het is iets wat al lang bestaat, maar pas recent ook als een genre wordt gezien binnen de industrie en daarmee exponentieel gegroeid is in aantal. De games definiëren zich als iets waar geen druk achter zit, maar die gewoon simpele, duidelijke doelen hebben. Ze leunen vaak op de creativiteit van de speler door het creëren of ontwerpen van dingen. Verder geven ze je de mogelijkheid om rustige activiteiten uit te voeren, zoals koken, vissen of landbouw. Zelfs in niet-cozy games zijn deze activiteiten vaak erg populair als een side-activity. Vaak wordt er ook gebruikgemaakt van specifiek kleur- of vormgebruik om de game rustgevend of schattig te maken. Als je namelijk gaat kijken naar de psychologie hierachter, dan zie je dat ronde vormen mensen een goed gevoel geven. Het straalt vriendelijkheid uit. Je zult deze vorm dus ook veel meer terugzien dan bijvoorbeeld driehoekig, wat sneller met agressie of iets slechts wordt geassocieerd. Zelfs kleuren hebben verschillende effecten op het brein, waardoor ze vaak kiezen voor pasteltinten, die een comfortabel, rustgevend gevoel opwekken. Ook muziek speelt een zeer belangrijke rol in dit genre en vooral in wat het wil bereiken. Je zult hier vooral lo-fi of vrolijke muziek tegenkomen die je een fijn gevoel geven.

Hoe werkt dit ontspannend? Nu we weten wat het is, vraag ik me nog steeds af waarom het zo ontspannend werkt voor mij ten opzichte van andere genres. Persoonlijk ben ik iemand die altijd met iets bezig moet zijn en moeite heeft met stilzitten. Maar als ik dan eenmaal iets gevonden heb wat rustgevend is, dan kan ik me er ook helemaal in verliezen en in een hyperfocus terechtkomen die uren duurt. Als je dan vervolgens gaat kijken naar de psychologie achter wat mensen laat relaxen, dan zie je dat het concept van een cozy game hetzelfde doet als een mindfulness-meditatie. Het brengt je tot rust. Het maakt gebruik van de eerdergenoemde aspecten, die wetenschappelijk bewezen zijn dat ze bepaalde rustgevende effecten hebben op het menselijk brein. Vaak zelfs onbewust. Wat voor mij persoonlijk het meest ontspannend werkt, is het bouwen van dingen, waarin ik vrijheid krijg. Als een creatief aangelegd persoon is dit iets wat voor mij erg rustgevend werkt, omdat ik iets van mezelf kwijt kan op dat moment, wat ik in mijn dagelijks leven vrijwel niet kan.

De wetenschap erachter Iets wat cozy games goed kunnen, is het bieden van iets wat we in de echte wereld vaak niet kunnen krijgen. Het is niet voor niets dat je tegenwoordig steeds vaker het verhaal terugziet van de protagonist die zijn drukke leven achter zich laat om iets nieuws te gaan doen. Dit ontsnappingsmechanisme is wat wij als speler zelf ook verlangen en op deze manier kunnen beleven. Ook geeft het jou als speler een gevoel van vervulling. Iets wat in het dagelijks leven vaak ontbreekt en wat dit soort games vaak wel bieden door hun simpele en tastbare doelen. Verder geeft het ons een medium om stress te verminderen dat veel beter vol te houden is dan de meer traditionele methodes, omdat het als leuk wordt gezien en niet als iets therapeutisch dat moet van de dokter. In een studie van professor Michael Wong in 2021 hebben ze een test gedaan waarin de ene groep begeleide meditatie onderging en de andere groep de game Flower speelde. Bij beide groepen waren resultaten te zien op het gebied van stressreductie, zoals een lagere bloeddruk en hartslag. Het wees uit dat het spelen van dit soort games dus wel degelijk een stressverlagend effect heeft. Dit is volgens psycholoog en Game Designer Dr. Kelli Dunlap vooral te wijten aan de rustige focus die zowel meditatie als cozy games stimuleren. Ze hebben vaak een simpele, responsieve feedback die zeer veel genoegdoening kan geven. Hier is PowerWash Simulator een goed voorbeeld van, waar het bijvoorbeeld zeer bevredigend is om iets langzaam schoon te zien worden door jouw acties en waar je beloond wordt met een geluid en een lichtflits op dat gedeelte als je een onderdeel klaar hebt. Het geeft je visuele en auditieve stimulans die therapeutisch werkt en zelfs je cortisollevel omlaag kan brengen.