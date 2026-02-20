Laten we beginnen met de verschillen toe te lichten. De basisvariant is PlayStation Plus Essential. Deze variant heb je nodig om online te kunnen gamen. Met Essential kun je onder andere gebruikmaken van cloud-opslag voor je save files, maar krijg je ook maandelijks een aantal games ‘cadeau’ die je kunt spelen zolang je een actieve subscription hebt. De volgende stap is PlayStation Plus Extra. Met dit abonnement kun je al het voorgaande en nog wat meer. Het verschil zit hem voornamelijk in games, want met dit abonnement krijg je toegang tot veel PlayStation 4- en PlayStation 5-spellen van de PlayStation Plus Game Catalog, die je vervolgens zonder ze aan te schaffen kunt spelen. De derde en meest uitgebreide is uiteraard Premium. Met deze service krijg je wederom alles uit de eerdergenoemde pakketten, maar daar komt uiteraard wat bij. Met Premium krijg je onder andere ook toegang tot een catalogus met klassieke games, waaronder PS1-, PS2-, PSP- en soms ook PS3-games. Daarnaast krijg je de mogelijkheid tot proefversies van games, deze hebben een tijdslimiet, maar zo kun je eerst kijken of een game wat voor je is voordat je deze aanschaft. Wanneer je in het bezit bent van een PlayStation Portal is de mooiste feature van dit abonnement waarschijnlijk de mogelijkheid om games direct te streamen naar het apparaat, zonder dat daarvoor je PlayStation hoeft aan te staan.

De bibliotheek Een van de eigenlijk twee interessante topics om te bespreken is de bibliotheek ofwel Game Catalogus. Deze krijg je bij de twee hogere abonnementen en dat is vooral waar Sony op inzet met deze twee opties. De bibliotheek is erg uitgebreid en heeft zo’n vierhonderd games. Het aanbod wisselt zo nu en dan, maar het gros van de games blijft daarbij steeds speelbaar. Het aanbod is tevens erg divers, want dit gaat van spellen voor kinderen, naar indie games tot aan first party-titels van Sony. Voor de kleinste onder ons moet je denken aan spellen als Bluey, My Friend Peppa Pig, Gigantosaurus: The Game en diverse LEGO games, waaronder de LEGO-spellen van Harry Potter, Horizon en Star Wars.

Wat betreft de first party-titels weet het abonnement ook voldoende te bieden. Zo kun je aan de slag met beide spellen van The Last of Us, Ghost of Tsushima: Director’s Cut, God of War, Days Gone en Marvel’s Spider-Man. Van de laatstgenoemde staat het origineel en de remastered-versie er op, maar ook Marvel’s Spider-Man: Miles Morales en Marvel’s Spider-Man 2. Er staan uiteraard nog veel meer grote titels op, zoals Cyberpunk 2077 en Death Stranding: Director’s Cut. Het zijn allemaal wel titels die al wat langer mee gaan en daarmee is het geen Xbox Game Pass waarop titels regelmatig day one verschijnen, maar wanneer je in het bezit bent van PlayStation Plus Extra of Premium hoef je je zeker niet te vervelen. Tel daarbij op dat er nog tal van indies, racegames en sportgames op staan. Ik zal je echter besparen om alle namen hier te gaan noemen.

Streaming Dan zijn we aangekomen bij het andere interessante onderwerp, namelijk het streamen van games. Dit is echter alleen interessant wanneer je in het bezit bent van een PS Portal. Ik denk zelf dat het PS Plus Premium-abonnement ook alleen echt interessant is wanneer je beschikt over een dergelijk apparaat. Je kunt met PS Plus Premium direct games streamen naar je Portal, zonder tussenkomst van je PlayStation. En ik moet zeggen, dat werkt erg goed. Waar ik soms verbinding verloor, blokkerig beeld had of last heb van input lag wanneer ik vanaf mijn console stream, heb ik daar totaal geen last van gehad tijdens deze gamesessies. Het duurt een paar tellen voor het spel is ingeladen, maar vanaf dan is mijn ervaring eigenlijk altijd erg soepel geweest. De beeldkwaliteit is daarbij goed en ik heb geen last van haperingen of verbroken verbindingen gehad.