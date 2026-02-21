Sil

Het liefste zou ik zeggen een game in het oude Japan, zodat ik daardoor kan wandelen en het naar hartenlust kan verkennen. Maar met hoe de graphics van VR-brillen tot nu toe zijn, zou ik me daarin niet kunnen verliezen zoals ik dat zou willen. In dat geval kijk ik wel puur naar het game aspect en dan lijkt mij L.A. Noire wel echt tof. Niet de VR Case Files die er al zijn, maar een volledige remake van de game inclusief de wereld. Dat je echt door de plaats delicten moet lopen en fysiek moet speuren naar hints, de gezichtsuitdrukkingen van verdachten uit alle hoeken kan bestuderen en ze indien nodig eens goed kunt intimideren. Sounds like a gay ole' time to me.

Stefan

Oef, dit vind ik een lastige vraag. In eerste instantie omdat ik zelf geen VR device heb en dus niks in VR speel. Of ik daar behoefte aan heb is een tweede, want mijn ervaringen met VR zijn tot dusver niet denderend. De enige keer dat ik het leuk vond, was in een PlaySeat met Gran Turismo, maar dat bleef bij een leuke ervaring en ik zou het zelf verder vooral op de normale manier - wel het liefst in een PlaySeat - spelen. Als ik dan toch iets moet zeggen, dan maar een game met een fantastische omgeving of iets dat levensecht lijkt. Wellicht Grand Theft Auto VI?!

Samuel

Alhoewel ik zelf niet over een VR-bril beschik, zou ik graag eens digitaal rondlopen in middeleeuwse werelden zoals die van Kingdom Come: Deliverance 1 & 2. Het lijkt me echt fascinerend om historische settings meer tot leven te wekken met VR. Ik denk ook dat het verkennen van historische settings in VR voor vele mensen de belangstelling voor geschiedenis kan vergroten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de Discovery tours van de Assassin's Creed-reeks. Het zou echt prachtig zijn mocht dit in VR gerealiseerd kunnen worden. Een digitaal museum waar je in VR kan bijleren over het oude Egypte, de Vikingen, enzovoorts. Ik zou het ook mooi vinden mocht dit dan kunnen gebruikt worden in bijvoorbeeld klaslokalen of aula's.

Mark

Dark Souls 3. Wat ik altijd het meest indrukwekkend vind van VR, is het gevoel van schaal. En het lijkt me geweldig om als een soort Lakitu op een wolkje achter de Ashen One aan te vliegen en bazen als Wolnir en Yhorm in hun volle glorie te ervaren. Daar komt nog bij dat elk excuus om Dark Souls 3 nog eens door te spelen een goed excuus is, want wat een heerlijk spel is dat!

Peter

Na Half-Life: Alyx is er voor mij geen enkele game die zo goed zal worden in VR, dat die in de buurt van het derde deel van Half-Life zal komen. Virtual Reality heeft een aantal vrij grote nadelen en dat maakt het denk ik bijzonder onpraktisch om 'normale', aangepaste games op te spelen. Ik heb hier dan ook niet al teveel over te zeggen.

Natascha

Dit is voor mij een wat lastigere vraag, aangezien ik last heb van motion sickness en daardoor alleen statische VR-games kan spelen. Maar wie weet wat de toekomst nog brengt. Ik hoop uiteindelijk een Virtuix Omni te mogen bezitten en dan wel de VR games te kunnen spelen die ik graag zou willen spelen, zoals Batman: Arkham Shadow. Als het zover is, hoop ik dat er een Cyberpunk 2077 game naar VR komt. Die wereld verkennen in VR lijkt me super. Er was ooit een mod voor, maar die is wegens omstandigheden offline gehaald. Al zou ik een Witcher game ook heel tof vinden in VR. Waarin je zelf monsters kunt afslachten met je zwaarden als een Witcher. Ik heb in het verleden wel eens wat VR-titels geprobeerd waarin je mag zwaardvechten, maar geen van deze games gaf me het gevoel dat ik heb wanneer ik met een echt zwaard zwaai. Dus ik hoop er daar ook ooit nog een van te vinden. Voor nu hou ik mijn VR-avonturen beperkt tot games als Beat Saber en Ragnarock om te sporten totdat de Virtuix Omni er komt.

Mario

Ik zou wel een officiële VR game van Dragon Ball op de Quest 3 of Steam VR willen zien verschijnen. Gewoon omdat het mij wel awesome lijkt om bijvoorbeeld als één van de Z-fighters, of als Frieza, door de lucht te vliegen en een Kamehameha of een Destructo Disc af te vuren. Nu weet ik geheid dat ik misselijk zal gaan worden, maar dat neemt niet weg dat ik het wil.

Doeke