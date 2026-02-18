Versie 1.4.0 bevat fixes voor een aantal bugs waar gamers erg graag misbruik van maakte. Dit is voor die gamers heel leuk, maar tegenstanders kunnen er niet vaak iets tegen doen. Gelukkig hebben ze er nu een stokje voor gestoken.

De glitch waar we nu over praten heeft vooral te maken met het feit dat het relatief eenvoudig was om door barricades te komen en dan vervolgens loot te verzamelen in een gebied dat niet benaderbaar zou mogen zijn. Deze exploit zou al eerder opgelost zijn, maar dat bleek niet het geval. In versie 1.4.0 is het definitief niet meer mogelijk.

Ook is er een manier om een wapen te misbruiken. Zo was het mogelijk om sneller te schieten door snel te switchen tussen de verschillende wapens, wat zeker oneerlijk was tijdens de PvPvE battles. Dit is toch wel een vreemde bug om erin te laten zitten en hij is er nu dan ook uit gehaald.

Hier is een complete lijst met alle fixes die zijn toegevoegd:

Exploit mitigation mechanisms have been added for all locked rooms across all maps.

Fixed the gun exploit that allowed you to shoot quicker than intended by swapping to a quick use item and back.

The exterior access to Spaceport's Control Tower locked room has been blocked off.

Fixed the issue that sometimes caused low resolution textures in the Main Menu.

Fixed players being able to push each other by jumping on each other’s backs.

Fixed lighting artifacts that would sometimes occur upon entering maps.

Raider Voice now correctly respects the selected voice option after restarting the game.

Arc Raiders is al enige tijd beschikbaar op de Xbox series, PlayStation 5 en op de PC.