Wie sindsdien zo nu en dan naar PU.nl is gegaan, zal zien dat er eigenlijk niets meer gebeurde op de website. Geen nieuws, geen reviews, maar ook geen andere content. De reden daarvoor is simpel: de nieuwe eigenaar had de sleutels nog niet in handen. Maar met ingang van 17 februari is de overzetting van het domein definitief. Zo blijkt uit de registratie op Whois.

Meer nuttige informatie kunnen we helaas niet van deze pagina onttrekken, daar de ontvangende partij zich achter een tussenpersoon verschuilt die niets anders doet dan websites opkopen voor dit soort constructies. De exacte naam van de koper is daarmee nog altijd onbekend en zal dat vermoedelijk ook blijven.

De reden dat dit soort websites worden opgekocht, is vanwege dat ze bekend zijn. Niet enkel bij lezers maar ook bij zoekmachines. Dus als de AI-berichten van een Power Unlimited straks kwalitatief minder zijn, worden ze alsnog hoog geplaatst in resultaten vanwege het feit dat de website 27 jaar garant stond voor degelijke berichtgeving. Veel, voornamelijk meer incidentele, bezoekers zullen daardoor alsnog naar de website gaan en daar worden blootgesteld aan de reclames voor gokken.