De set met miniatuurwapens, geproduceerd door Bandai, wordt verkocht als snoepdoosjes en ligt in de snoepafdelingen van winkels door heel Japan. Jammer genoeg zijn deze niet verkrijgbaar in Europa, en dus ook niet in België. Internationaal duiken wel al pre-saleaanbiedingen op, onder andere op eBay.

De collectie bevat, naast een zeldzamere variant van de Master Sword, vele andere iconische wapens, zoals onder andere de Hylian Shield, Royal Claymore, Zora Longsword en de Seven Jewels Dagger.

Verwachtte jij meer van het jubileumjaar van The Legend of Zelda? Wij hoopten alvast op een nieuwe game of een remaster, die jammer genoeg uitblijft.