Op het platform X kwamen wij namelijk de volgende post tegen, die lijkt aan te geven dat Microsoft met een nieuwe abonnement optie bezig is onder de naam "duet".

Uit de screenshots in de posts halen we een vrijwel lege pagina, maar ook de source code die inderdaad verwijzingen bevat naar het activeren van een abonnement. Als we de naam een betekenis moeten geven, het betekent natuurlijk het "spelen" van een muziekstuk met twee personen. Games "speel" je ook. Coincidence? I think not.

Natuurlijk is dit allemaal speculatie op basis van beperkte informatie. Als er officieel nieuws hiervan uit komt laten we dat jullie natuurlijk weten.