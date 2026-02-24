In Marvel's Wolverine stappen de spelers in de schoenen van Logan Howlett a.k.a. The Wolverine (gespeeld door Spartacus-acteur Liam McIntyre). Wat voor avontuur het gaat worden voor Logan, is nog niet bekend. Wel weten we dat er meerdere locaties in de game zullen zijn, zoals een berggebied en een stedelijk gebied.

Waar Insomniac Games de Spider-Man-games nog redelijk kindvriendelijk maakte, zal dit voor Wolverine niet het geval zijn. Want in de trailer vloeide het bloed rijkelijk.