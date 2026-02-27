Ooit begon het in Japan met Pokémon Red en Pokémon Green. De formule bleek pure magie te zijn. De truc was dat het beide dezelfde games waren, maar met heel kleine verschillen. Het repertoire aan monsters was net even wat anders bij de ene dan bij de andere game.

We zijn nu dertig jaar verder en Pokémon is uitgegroeid tot de meest succesvolle franchise die er is. Hoewel de kwaliteit nog weleens de wensen overlaat, zijn de games altijd weer hits en diverse kaarten voor de Trading Card Games zijn inmiddels zoveel geld waard, dat er overvallen worden gepleegd om ze te stelen.

“Pokémon spreekt tot de verbeelding van miljoenen fans ter wereld,” zei Kenji Okubo, algemeen directeur van The Pokémon Company International. “Deze Pokémon Day is extra speciaal, omdat we in het teken van 30 jaar Pokémon allerlei spannende aankondigingen hebben voor Trainers wereldwijd. Ik kan niet wachten om te horen wat ieders favoriet is terwijl we samen aan een nieuw avontuur beginnen.”

Pokémon Winds en Pokémon Waves spelen zich weer af in een open wereld die vol zit met vliegende en zwemmende Pokémon. De eilanden zien er prachtig uit en het water golft heel mooi om je heen.

Om je een beter idee te geven wat je kunt verwachten heb ik een trailer geplaatst die laat zien wat je kunt meemaken.