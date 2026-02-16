Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties heeft alles mee om een succes te worden. Hij is van een zeer populaire franchise, is een remake van een succesvol origineel en heeft allerlei extra content waar de gemiddelde fan van zal watertanden. En toch heeft de game veel kritiek over zich heen gekregen.

Hier moet wel iets worden gezegd. Voor een Yakuza game is hij niet bepaald succesvol, maar we praten nog wel over 63% positieve reviews op Steam. Dit is de laagste score die deze serie gekregen heeft.

Heel veel kritiek komt van de gemaakte keuzes om in de remaster toe te voegen. Zo is een klacht die je regelmatig terugziet dat het verhaal van de remake nogal wat veranderingen heeft ondergaan die niet altijd ten goede zijn. Meerdere artikels zijn op het internet te vinden die dit bevestigen.

Verder is er het probleem achter de stemacteur van de protagonist Teruyuki Kagawa in 2022 een vrij heftige aanklacht tegen zich heeft gekregen over sexueel wangedrag. Toch wordt hij aangenomen voor een rol van een man die iemand anders in de game belachelijk maakt, omdat hij voor een soortgelijk vergrijp in de gevangenis heeft gezet. Ook dit wordt in de Steam reviews niet gewaardeerd.

Toch kan niet worden gezegd dat de game geen succes is. Dit artikel is geschreven op 16 februari 2026 en een dag eerder speelde 8317 mensen deze game tegelijkertijd. Dit is een behoorlijk aantal voor een single player game.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties is momenteel uitgekomen op de PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC en op de Nintendo Switch 2.