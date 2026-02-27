Dit is een vrij bijzondere collectie van game muziek voor Pokémon. De muziek wordt namelijk afgespeeld op een kleine versie van de Game Boy. Hoewel het geen echte Game Boy is, heeft hij wel cardridges.

Er zijn in totaal 45 cardridges en op ieder exemplaar staat een nummer uit de soundtrack van deze bekende games. Om een ander nummer te luisteren moet je de cardridge uit de Game Boy halen en stop je er een nieuwe in.

Voor wie deze Game Music Collection wil hebben moet wel een stukje zwemmen. Hij is hoofdzakelijk te krijgen bij de Pokémon Center in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie over de prijs wordt later vandaag bekend gemaakt, maar was op moment van schrijven nog niet bekend.