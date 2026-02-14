Vorig jaar waren er eigenlijk twee games die hiervoor in aanmerking kwamen: PEAK en Schedule 1. PEAK heb ik persoonlijk nooit gespeeld, maar ik moet het toch echt even over Schedule 1 hebben, want die game bleek voor mij meer verslavend dan de crystal meth die ik zo graag maak in die game.

Drugs for everyone

Op YouTube is er een filmpje van een Jamaicaanse gids die verdacht veel lijkt op Bob Marley. Tijdens zijn ronde steekt hij een stoomboot aan die even dik is als zijn pols om vervolgens in het bijzijn van de toeristen de djongo te gaan temmen. De toeristen, die overduidelijk Amerikaans zijn, vinden het maar wat bijzonder dat iemand dit in het openbaar durft. Dit was in een periode dat overal in de Verenigde Staten iedere vorm van drugsgebruik extreem strafbaar was.

Het leuke is dat deze man heel relaxed blijft onder de situatie en de gretige Amerikanen voorziet van opmerkingen die je alleen maar maakt wanneer je zo stoned bent als een aap. Dit scenario is voor mij als Nederlander wat minder bijzonder, omdat softdrugs in Nederland al jaren is gedoogd en ik best nog wel eens op plekken kom waar je duidelijk ziet dat mensen het hebben gebruikt De Verenigde Staten heeft echter nog wel altijd een drugsprobleem en in sommige staten is het nog altijd keihard strafbaar. Dat het niet mag betekent automatisch dat mensen het ook wel heel aantrekkelijk vinden om er iets mee te doen. Hoe illegaler iets is, hoe meer het waard is en je kunt er flink rijk van worden. En zo komen we uit bij Schedule 1. In deze game is het de bedoeling dat jij jouw eigen drugsimperium opbouwt. Dit doe je door het maken van connecties en het maken en doorverkopen van drugs. Deze game werd redelijk onverwacht een hit. Streamers pakten de game gretig op en de gouden regel van een succesvolle game is: als de streamers het spelen, kopen de kijkers het ook.

Van wiet tot paddo's, het kan allemaal

Schedule 1 heeft mij afgelopen maanden enorm beziggehouden, omdat de gameplay enorm verslavend is. Je begint klein met een paar potten waar je marihuana in kweekt. Na een paar uur heb je een plantje met de drugs erin. Die knip je uit de plant en vervolgens doe je de blokken drugs in een plastic zakje en ga je het verkopen met een hele dikke winst.