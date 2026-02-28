De vijf nieuwe heroes zijn de ster van dit seizoen. Simpelweg omdat ze zorgen voor situaties die je nog niet eerder hebt gezien. Het is het verschil tussen een vertrouwde dans en plotseling vijf nieuwe danspassen proberen leren terwijl de muziek blijft draaien. Wat vooral opvalt, is hoe plezant deze nieuwe personages aanvoelen. Hun ultimates zijn eenvoudig te begrijpen, maar krachtig genoeg om een match te kantelen. Geen complexe setups die je eerst drie uur moet oefenen in de practice range. Er zal nog wat aan de balans geschaafd moeten worden. Maar dat is ook deel van het plezier toch? Het voelt niet zo broken dat je gefrustreerd je controller of keyboard door de kamer wilt gooien. En mocht er toch een held zijn die je spelplezier verpest, dan gebruik je gewoon het ban-systeem uit een eerdere update.

Battle Pass De Pattle Pass daarentegen... oof. Dit is een van de meest teleurstellende in een lange tijd. De skins tonen een nieuwe look voor Team Overwatch en Team Talon, inclusief de twee extra skins in de Ultimate-bundel. Ze zien er futuristischer uit, maar verliezen daarin hun persoonlijkheid. Het simpele gebruik van rood voor Talon en blauw voor Overwatch doet me denken aan twee voetbalteams die zich klaarmaken voor een vriendschappelijke wedstrijd. Misschien is het maar goed ook, want iedereen is toch druk bezig met die nieuwe heroes.

De lore en verhaalstukjes worden in een mooi tempo toegevoegd en zijn leuk om te consumeren, maar niet alles heeft dezelfde kwaliteit. Je hebt nu bijvoorbeeld een stukje over Jetpack Cat, waarin Brigitte in haar dagboek schrijft hoe dit project, wat voor mij weinig bijdraagt aan het overkoepelende verhaal waar ze naartoe willen werken. De meeste lore video's bestaan uit minimaal geanimeerde comic panels en de art toont duidelijk aan dat deze stukjes snel uitgepompt kunnen worden. Het contrast met de initiële story CGI-filmpjes is behoorlijk groot. Dit is logisch natuurlijk maar wel opvallend.

Collaboraties De Hello Kitty & Friends samenwerking had easy win moeten zijn. In plaats daarvan is het een teleurstelling. De skins zijn geïnspireerd op Sanrio-personages, maar je moet al een diehard fan zijn om puur op basis van de skins te kunnen zien waarop ze gebaseerd zijn. Het beste van de bundel is de artwork en de stickers. Volgens mij een gigantische gemiste kans voor wat letterlijk de grootste franchise van het moment is. De Valentines-bundel daarentegen is wel leuk. Tenminste als je voor dit soort zeemzoeterige roze meuk bent.