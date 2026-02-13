De aanstaande game van Housemarque speel je in third person. De Studio kun je overigens kennen van onder andere Returnal. In Saros kruip je in de huid van Arjun Devraj, een Soltari Enforcer. Je zit daarbij vast op de gevaarlijke planeet Carcosa. Een planeet die is gehuld in een permanente zonsverduistering. Je gaat op zoek om een mysterieus persoon te vinden en onderzoekt een verloren kolonie. Het spel bevat tevens rogue-lite elementen, want telkens wanneer je sterft verandert de spelwereld.

Saros verschijnt exclusief op PlayStation 5. Bekijk hieronder de ruim drie en een halve minuten durende trailer.