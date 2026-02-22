Dankzij de chaos die AI-giganten hebben veroorzaakt, evenals het roerige economische beleid vanuit de regering Trump, zien we echter de prijs van consoles niet enkel niet dalen, maar zelfs al meerdere malen stijgen. Zij met een zeer krappe portemonnee zien de current gen daardoor alsmaar verder buiten hun bereik komen en moeten hopen op deals om mee te kunnen. Coolblue heeft nu zo'n deal en het is best wel een scherpe!

Wie namelijk nu op de Nederlandse tak van Coolblue zoekt naar een PlayStation 5 Slim Disc Edition, zal daar de Fortnite Flowering Chaos-bundel vinden. Dit is de PlayStation 5 Slim inclusief disc drive en met een hard drive van 1TB erin. Daarnaast bevat het een voucher voor Fortnite, waarmee je 1.000 V-Bucks krijgt en exclusieve skins. Voor dit alles betaal je bij de Hollanders € 489,-, hetgeen ietsjes goedkoper is dan op andere plekken, waar de prijzen boven de € 500,- uitkomen. Een besparing van een tientje of twee is echter niet nieuwswaardig.

Wat opvalt bij deze deal, is dat je buiten de reguliere bundel nóg een game krijgt: Ghost of Yōtei. Dit is de meest recente grote singleplayer release van PlayStation, welke dus overal nog maar nauwelijks in prijs gedaald is. Je besparing van een euro of twintig loopt daardoor plots op tot acht tientjes. En dan wordt het opeens interessanter! En als we de review van onze eigen Stefan moeten geloven, kun je ook wel blij zijn met deze freebie.

Hoe lang deze deal precies gaat duren, dat is op dit moment niet bekend. Ons advies is daarom niet te veel te treuzelen.