In de eerste Mortal Kombat stond Cole Young nog centraal. Maar daar was redelijk wat kritiek op; daarom heeft Warner Bros. besloten om in het tweede deel fan favorite Johnny Cage de centrale rol te geven. Naast Johnny Cage zullen onder andere ook Scorpion, Sonya Blade, Baraka en Shao Kahn in de film voorkomen.
Eigenlijk hadden we al in oktober 2025 moeten genieten van de tweede Mortal Kombat-film. Echter, hij werd helaas uitgesteld naar 8 mei 2026. Vandaag hebben we tijdens IGN Fan Fest 2026 wel een nieuwe trailer gekregen.
