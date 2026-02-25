Eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik hetzelfde dacht. Sterker nog: ik roep het al jaren. Volgens bronnen van The Verge is het tegenovergestelde echter waar. Asha Sharma moet Xbox gaan redden, want Microsoft denkt dat het op deze manier ten dode is opgeschreven.

Laten we echter beginnen bij het duo waarmee deze soap begon. Spencers pensioen was blijkbaar niet zo plotseling als dat het voor ons voelde. Medewerkers wisten dat het eraan zat te komen en dat Bond klaargestoomd werd voor de positie. Dat zij echter ook vertrok, heeft te maken met haar paradepaardje: Xbox Anywhere.

Het Xbox Anywhere-initiatief is de reden waarom we nu games als Forza en Gears of War kunnen spelen op bijvoorbeeld een PlayStation. Het idee was dat ze Xbox los wilde koppelen van een familie van hardware en er een breed merk van te maken dat verschillende media besloeg. Dat plan kwam echter maar deels van de grond.

Het idee was dat niet enkel de games overal beschikbaar zouden zijn, maar ook Xbox als merk. Mobiel zou er bijvoorbeeld een Xbox Store moeten komen, welke een kernonderdeel van de strategie was. Die is echter nog altijd niet. Ondertussen blijft de eigen hardware, hetgeen wat op dit moment als enige daadwerkelijk de naam Xbox draagt, alsmaar slechter verkopen.

Intern stuitte het plan naar het schijnt ook op veel verzet, deels vanwege Bond zelf. Medewerkers noemden haar moeilijk om mee te werken en zijn opgelucht dat ze vertrokken is. Ze was goed in onderhandelen en blijkbaar speelde ze een sleutelrol bij de overname van Activision Blizzard, maar had ook een duidelijke visie die iedereen diende te volgen. Afwijken of tegenspreken betekende het einde van je carrière.

Het is deze geschiedenis die Sharma geërfd heeft en ondanks dat ze een stroeve start heeft gemaakt, is ze juist bewust gekozen vanwege haar frisse blik als een kersverse gamer. De hoop is dat ze juist hierdoor de Xbox-divisie uit het slop kan trekken met een soort reboot.

Kijkend naar de uitspraken tot zover, lijkt het er in ieder geval niet op dat Xbox voor Microsoft een aflopend verhaal is. Sharma gooit met uitspraken als ''de terugkeer van Xbox'' en ''Ik wil terugkeren naar de rebelse geest waar Xbox op gebouwd is.''. Dit soort uitspraken zullen je achtervolgen en als ze niet oprecht blijken mogelijk toekomstperspectieven aantasten. The Verge denkt hier hetzelfde over na gesproken te hebben met bronnen. Zij schrijven in hun rapport: ''Ik krijg de indruk van bronnen dat Microsoft een comeback wil en zich zorgen maakt over het verliezen van Xbox, daar het een van hun laatste succesvolle consumentenmerken is.''

Medewerkers die reeds Sharma hebben mogen leren kennen, beschrijven haar als enthousiast en gierig om te leren. Bovendien wordt ze omschreven als zeer capabel als het aankomt op teams te laten werken op een heldere visie. Kijkend naar de chaos van Xbox sinds de Xbox One, is dat iets wat hard nodig is, dus wie weet is een slechte eerste indruk ook enkel een slechte eerste indruk en blijft Xbox nog lekker meevechten in de console wars. We zouden immers niet willen dan Sony zich té comfortabel gaat voelen. Of dat ook betekent dat franchises als Halo en Forza weer exclusief worden, zal de tijd uit moeten wijzen.