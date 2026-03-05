Een flink aantal van de games die op die lijst terechtkomen zijn eigenlijk wel de 'usual suspects', zoals EA Sports FC, Grand Theft Auto V en Minecraft. We weten allemaal dat de maand februari dit jaar 28 dagen telt en als er dan een game bovenaan de lijst staat die op de 27e dag uitgekomen is, dan is dat toch wel vrij speciaal te noemen.

Resident Evil Requiem is die speciale game en stelt daarmee zeer waarschijnlijk ook zijn nominatie voor Game Of The Year veilig. Natuurlijk is het nog te vroeg in het jaar om dat daadwerkelijk te kunnen zeggen, zeker met al het gaming-geweld dat er nog aan gaat komen, maar de stap is zeker gezet. Zowel in de EU als in Canada/US verkoopt de game dus als een trein, wat dus ook aan het aantal downloads te zien is. De lijst ziet er verder als volgt uit:

Ben je nog niet overtuigd van Resident Evil Requiem dan kun je hieronder nog eens de launch trailer bekijken. Wellicht kan die je over de streep trekken. Resident Evil Requiem is nu verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.